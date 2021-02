GF Vip, Tommaso Zorzi su Rosalinda e Andrea: “Fanno tre post su Instagram e si mollano”

Tommaso Zorzi titubante sul flirt tra Rosalinda e Zenga

Recentemente, nella stanza blu della casa del Grande Fratello Vip 5 si è parlato della neo relazione nata tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. I due ragazzi nell’ultima settimana stanno facendo parlare molto di loro, dopo che la 28enne messinese si è lasciata andare con il figlio di Walter Zenga accantonando una fidanzamento lungo dieci anni con Giuliano Condorelli.

Tommaso Zorzi, tuttavia, non crede che ci sia un futuro per l’attrice messinese e l’ex partecipante di Temptation Island. Infatti, secondo il rampollo meneghino si lasceranno prima della prossima estate.

La reazione dei diretti interessati

La settimana scorso Andrea Zenga si è dichiarato a Rosalinda Cannavò. Quest’ultima, dopo essere rimasta senza parole ha deciso di seguire i suoi sentimenti e approfondire la conoscenza con il gieffino. Ovviamente il tutto è avvenuto sotto l’occhio vigile delle telecamere del Grande Fratello Vip 5. La nuova storia d’amore ha creato una serie di polemiche sia fuori che dentro la casa più spiata d’Italia. Ricordiamo, infatti, che la 28enne messinese non ha ancora chiarito con il suo storico fidanzato Giuliano Condorelli, che giorni fa ha deciso di diffidare tutti, compreso il reality show di Canale 5.

Nonostante le critiche di Dayane Mello e il crollo emotivo di Adua, quest’ultima sembra essere certa della sua scelta distare al fianco di Andrea. Tornando alla stanza blu, chiamato in causa da Stefania Orlando, Tommaso Zorzi ha ammesso: “Loro fanno fallire tre giornali. Loro fanno tre post su Instagram e l’estate si sono mollati”. I diretti interessati però, gli hanno fatto presente di non essere fidanzati, quindi hanno sorriso all’ironia velenosa del 25enne milanese.

Le battute velenose di Tommaso a Rosalinda ed Andrea

Nella stanza blu del loft del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi ha detto: “Questa estate loro sono al centro per cento a Temptation Island. Rosina ti farà arrivare in pinnettu un hard disk tanto. Lei andrà a vivere a Osimo, troverete la vostra realtà più ridotta. Vi mollerete, tu rimarrai a Osimo e odierai quel posto, quindi tornerai in Sicilia con il bus”.

Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga hanno sorriso, ignari che anche in rete tantissimi internauti credono poco e niente al loro flirt. Da quando la 28enne siciliana ha deciso di troncare con Giuliano Condorelli, le fan delle ìRosmelloì si sono ribellate alla giovane attrice, accusandola di aver creato tutto questo per arrivare alla finalissima del primo marzo 2021.