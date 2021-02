Ballerino di Amici fa coming out: “Ho avuto problemi ad accettarmi, avevo paura di deludere la mia famiglia” (FOTO)

Simone Nolasco fa coming out

Non è la prima volta che protagonisti del talent show di Maria De Filippi fanno coming out. Recentemente è stato Simone Nolasco, uno dei ballerini professionisti più amati di Amici. Il danzatore, che da diversi anni fa parte del corpo di ballo del programma di Canale 5, è entrato nella scuola grazie a Giuliano Peparini. Nell’attuale edizione, il ragazzo non è solo ballerino, ma anche assistente in sala prove.

Infatti, oltre a lui anche Elena D'Amario, che recentemente ha avuto da ridire con Alessandra Celentano, e Marcello Sacchetta e Umberto Gaudino. Questo gruppo lavora insieme agli allievi, insegna loro le coreografie e ovviamente fa le correzioni dove c'è bisogno. Andiamo a vedere cosa ha dichiarato.

Il ballerino di Amici faceva fatica ad accettarsi

Nel nuovo numero del magazine Diva e Donna è contenuta una lunga intervista a Simone Nolasco. Il ballerino di Amici di Maria De Filippi ha rivelato ai lettori di aver avuto problemi ad accettarsi: “Qualche problema ad accettare la mia sessualità l’ho avuto. Più che altro temevo di deludere la mia famiglia”. Si è reso conto che tutti i suoi timori erano infondati quando ha sentito il bisogno di parlare con la sua famiglia. I suoi genitori hanno reagito nel benissimo, avevano già capito tutto e lo hanno abbracciato calorosamente, dicendogli che erano felici per lui.

Anche sua nonna, una delle persone più importanti della sua vita, lo ha accarezzato dicendogli che non importa a chi vuole bene. Mentre la madre e suo fratello gli hanno fatto capire che ci ha pensato tarsi a confessarsi con loro.

Simone Nolasco fidanzato con Ezequiel

Da qualche tempo Simone Nolasco è felicemente fidanzato con Ezequiel. Osservando il suo profilo Instagram è possibile vedere delle immagine dove i due ragazzi si mostrano felici e sorridenti. Stando al racconto del ballerino, il primo incontro è avvenuto a Ibiza. La sua dolce metà è un artista, anche se in un mondo completamente differente alla danza.

Nello specifico, lavora la resina, con cui realizza molti oggetti di arredamento ma anche gioielli. Si può considerare un vero e proprio uomo di casa. “Sa aggiustare tutto”, ha confessato il ballerino del talent show di Maria De Filippi.