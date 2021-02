GF Vip, salta la puntata finale con la reunion dei concorrenti: Alfonso Signorini si è rifiutato

Convenzionalmente, dopo la fine del GF Vip, si dà luogo ad una puntata finale con la reunion di tutti i partecipanti dell’edizione in questione. In tale occasione si ripercorrono un po’ le tappe di tutta l’esperienza vissuta nei mesi precedenti.

Ad ogni modo, quest’anno questo evento non si verificherà. A svelare tale informazione è stato direttamente Alfonso Signorini attraverso l’ultima puntata di Casa Chi. Il conduttore, infatti, pare si sia rifiutato di dare luogo all’evento.

Salta la reunion del GF Vip

Lunedì 1 marzo andrà in onda la puntata finale del Grande Fratello Vip in cui scopriremo chi sarà il vincitore di questa interminabile quinta edizione. I finalisti certi, almeno per il momento, sono: Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi. Tutti gli altri, invece, sono ancora in bilico. Questa è stata un’edizione alquanto particolare, specie per quanto riguarda la durata. Contrariamente alle precedenti, infatti, questa è durata ben 5 mesi e mezzo.

Tutti i concorrenti ancora in gara sono davvero estenuati dalla situazione, in quanto non vedono l’ora di uscire e tornare alla loro vita di tutti i giorni. Dopo ben due prolungamenti, però, tra due lunedì si disputerà la finale. Alfonso Signorini ha fatto sapere che quella sarà la puntata finale del GF Vip in quanto non ci sarà la consueta reunion. Essa sarebbe dovuta andare in onda tra venerdì 5 e lunedì 8 marzo, ma così non sarà.

Alfonso Signorini dice no

Il conduttore ha deciso di terminare questa edizione del programma lunedì 1 marzo. A dare l’annuncio è stato Gabriele Parpiglia attraverso il sito Giornalettismo. Il giornalista non ha fornito ulteriori spiegazioni in merito alla vicenda. Dietro tale decisione, però, sono state avanzate diverse ipotesi. La più papabile è che anche il presentatore sia estremamente stanco, pertanto, non vede l’ora di porre fine all’avventura. Già in una precedente occasione, lui stesso ha rivelato di non vedere l’ora di porre fine al programma.

Ma dietro la scelta di non dare luogo alla puntata con la reunion di tutti gli ex concorrenti del GF Vip. potrebbero esserci anche motivazioni legate alla programmazione. Se tale puntata fosse andata in onda il venerdì successivo, si sarebbe dovuta scontrare con la semifinale di Sanremo, cosa certamente da evitare dal punto di vista dello share. Nel caso, invece, di una programmazione prevista per il lunedì, il reality si sarebbe scontrato con le fiction di Rai 1.