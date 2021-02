Maria Teresa Ruta svela perché Amedeo Goria non farà L’Isola dei Famosi, poi annuncia: “Andrà al GF Vip 6” (VIDEO)

Maria Teresa Ruta rivela che l’ex marito non partirà per l’Honduras

Sono passate un paio di settimane da quando Maria Teresa Ruta è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 5. Qualche giorno fa la giornalista è stata ospite di Casa Chi dove è venuta a conoscenza della notizia, poi seccamente smentita, che l’ex marito Amedeo Goria era pronto a partecipare a L’Isola dei Famosi 2021. Un reality show a cui lei stessa conduttrice ha partecipato anni fa, durante la prima edizione e che sua figlia Guenda Goria ha fatto un po’ di anni dopo.

Un programma quando ancora andava in onda su Rai Due ed era condotto da Simona Ventura. “Il mio ex marito non farà L’Isola dei Famosi. Il motivo è perché pare abbiano trovato durante le visite mediche delle extra sistole al cuore. Lui era stato operato al cuore, ma è in forma e ha recuperato. Sono serena. La situazione è sotto controllo ma non per fare un reality impegnativo fisicamente come l’Isola”, ha fatto sapere l’ex gieffina.

Amedeo Goria farà il Grande Fratello Vip 6?

Una volta archiviata la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi 2021 di Ilary Blasi, per Amedeo Goria si è aperto un portone. Nello specifico, Maria Teresa Ruta ospite a Casa Chi ha fatto sapere che l’ex marito farà il Grande Fratello Vip 6.

“Spero faccia il GF Vip il prossimo anno. Si chiude una porta, lui entrerà dalla finestra ma io resterò nelle retrovie. Le nostre strade si sono divise. Il suo contratto con la Rai è finito. E’ andato in pensione dopo 40 anni. Coincideva quasi tutto con una sua nuova ripartenza ma la salute prima di tutto. Io ho fatto la prima Isola con Walter Nudo e Pappalardo; mamma mia. Per nulla facile. E poi Amedeo non so quanto avrebbe retto è abituato alle comodità”, ha detto l’ex conduttrice de La Domenica Sportiva.

Maria Teresa Ruta sbarca su Tik Tok

Nel frattempo, dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5, Maria Teresa Ruta è tornata in possesso dei suoi canali social. Non contenta, nella serata di giovedì la conduttrice è sbarcata su Tik Tok, il social network cinese in voga da qualche mese. Per il primo video la donna ha sfoggiato un vestito a forma di gelato. Ecco il filmato in questione: