Uomini e Donne, Giorgio in lacrime dopo la scelta di Sophie: “Ero sicuro di me, ho avuto una lezione” (VIDEO)

Dopo la messa in onda della scelta di Sophie a Uomini e Donne, Giorgio si è lasciato andare ad uno sfogo con la redazione del programma. Il giovane è apparso profondamente provato, soprattutto perché non se lo aspettava.

Lui stesso ha ammesso di essere arrivato in studio estremamente sicuro di sé ma, alla fine, ha dovuto fare i conti con la realtà. Malgrado la sofferenza del momento, però, Giorgio ha speso solo parole benevole nei confronti sia dell’ex tronista sia dell’ex corteggiatore suo rivale.

Giorgio si sfoga dopo la scelta di Sophie

Giorgio ha dato luogo ad uno sfogo dopo la scelta di Sophie a Uomini e Donne. Con la redazione del programma il giovane ha ammesso di tenerci davvero tanto alla ragazza. Avrebbe tanto voluto uscire dalla trasmissione con lei, però, se non è ricambiato è giusto che le cose siano andate in questo modo. Nel corso dello sfogo, poi, l’ex corteggiatore non ha potuto fare a meno di ammettere di essere rimasto un po’ spiazzato in quanto è sempre stato molto sicuro di sé in questa esperienza.

Tuttavia, il non essere scelto gli ha dato una grande lezione di vita. Giorgio adesso sta soffrendo parecchio, tuttavia, non si sente di recriminare nulla all’ex tronista. Secondo il suo punto di vista, infatti, la ragazza si è sempre comportata bene con entrambe. Questa esperienza è servita anche a lei per crescere e per maturare, in virtù di ciò, non può che stimarla e augurarle ogni bene.

L’augurio alla coppia e a se stesso

Parole estremamente benevole sono state spese anche per Matteo. I due rivali sono sempre andati abbastanza d’accordo, contrariamente a quanto accade di solito. Proprio per questo, Giorgio durante il suo sfogo post scelta di Sophie a Uomini e Donne ha detto di apprezzarlo molto e di augurargli di essere felici insieme. In merito a lui, invece, il ragazzo si augura di riuscire a trovare una persona in grado di ricambiare i suoi sentimenti e, soprattutto, di fargli cadere la corazza che è solito indossare.

Spesso, infatti, dietro il suo modo di fare sicuro di sé e un po’ presuntuoso si cela tanta fragilità e voglia di lasciarsi travolgere da un amore. Non ci resta che attendere per vedere se la padrona di casa deciderà di affidare a lui il ruolo di nuovo tronista uomo del programma pomeridiano. (Clicca qui per il video)