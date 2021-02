Dayane Mello chiude definitivamente con Rosalinda: “Non sopporto più di vedere la sua faccia triste” (VIDEO)

Dayane Mello chiude la porta a Rosalinda Cannavò

Nelle ultime settimane Dayane Mello e Rosalinda Cannavò hanno avuto una serie di discussioni. A metà settimana sembrava che tra le due ci fosse stato un riavvicinamento, complice il crollo emotivo della 28enne messinese che ha minacciato di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 5.

Tuttavia, nella giornata di venerdì, prima della lunga diretta su Canale 5, la modella brasiliana durante una confidenza con Samantha De Grenet le ha confessato la sua intenzione di non riavvicinarsi più all’ex amica siciliana.

La modella brasiliana si sfoga con Samantha De Grenet

Parlando con Samantha De Grenet all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello ha detto che assolutamente non vuole prendersi la colpa di tutto questo. “Non me ne frega niente. Ormai è da 5 mesi che vedo quella faccia, sono stanca. Ogni cosa che non va bene e basta dai. Sto da dio adesso, sto benissimo. Non mi dispiace nemmeno un po’. Sono stanca di vedere la sua faccia triste”, ha tuonato la modella brasiliana. Quest’ultima, inoltre, ha asserito che Rosalinda Cannavò le sta facendo venire la malinconia, e non sopporta assolutamente di vederla sempre triste.

Dayane Mello gelosa di Rosalinda Cannavò

Ma lo sfogo di Dayane Mello al Grande Fratello Vip 5 non è terminato qui. La modella brasiliana parlando con Samantha De Grenet ha detto anche che non dipende da lei sua dell’attrice messinese. “Imparasse a essere felice. Perché non dipende da me la sua serenità. Ho altri pensieri per la testa che lei. Ho tutt’altro rispetto che vedere la sua faccia triste. Penso a mia figlia, a mio padre e basta. Basta, non mi fa niente pensare a queste cavolate. Ha imparato più lei da me che io da lei. Adesso è il momento che devo lasciarla camminare da sola. Perché senno assorbo tutto… Adesso deve cercare la sua felicità con Zenga. Lei deve rispettare il mio momento e fare il suo percorso”, ha affermato la sudamericana.

Questo è un chiaro riferimento di gelosia. Ricordiamo, infatti, che tutto è iniziato quando l’ex fidanzata di Giuliano Condorelli ha iniziato un flirt con il coinquilino Andrea Zenga. Ecco il video in questione: