Uomini e Donne puntata di domani, lunedì: nuove liti in studio, la nuova tronista spiazza

Le anticipazioni de Il Vicolo della news della puntata relativa a lunedì 22 febbraio di Uomini e Donne rivelano che si continuerà a parlare delle vicende del trono classico e over insieme. Per quanto riguarda la prima compagine, vedremo che sarà presentata una nuova tronista alquanto particolare.

In merito agli esponenti più adulti del parterre, invece, continueremo ad assistere alle accese dinamiche degli esponenti più discussi tra cui Gemma, Maurizio, Roberta e Riccardo. Specie questi ultimi due non sono ancora riusciti a trovare un equilibrio.

Ancora liti a Uomini e Donne nella puntata di lunedì

Nel corso della puntata di lunedì di Uomini e Donne vedremo che Gemma continuerà a creare accese dinamiche, specie a causa di Tina Cipollari. Quest’ultima non perderà occasione per mortificare la sua rivale, la quale è, ormai, diventata il bersaglio di molti corteggiatori. Sempre più spesso, infatti, sta capitando che persone provenienti da fuori decidano di corteggiare la donna solo per stare al centro dello studio e creare delle dinamiche. Ne è un esempio Maurizio, il quale è stato subito scoperto e messo in imbarazzo dalla padrona di casa.

Riccardo e Roberta, invece, continueranno a dare luogo a dinamiche parecchio movimentate. I due sembrano nutrire un interesse reale e reciproco, tuttavia, non riescono ad accordarsi su alcune cose. Specie Guarnieri non riesce a mettere da parte l’orgoglio allo scopo di avvicinarsi seriamente alla dama. Dopo la fine della storia con Ida, infatti, il protagonista sta facendo sempre più fatica ad aprirsi con altre donne.

La nuova tronista Samantha

In merito al trono classico, invece, a seguito della scelta di Sophie è sorta la necessità di selezionare una nuova tronista. Per la nuova stagione di Uomini e Donne, la redazione ha deciso di puntare su di una ragazza curvy. Lei si chiama Samantha, ha 30 anni e viene da Sapri, in provincia di Salerno. Nella vita si è sempre dovuta guadagnare tutto da sola poiché, non potendo puntare sulla bellezza, si è dovuta fare strada con l’intelletto.

Il pubblico è rimasto piacevolmente colpito dalla ragazza, la quale rappresenta sicuramente un tipo di tronista anticonvenzionale rispetto al solito. La giovane in questione, inoltre, nel video di presentazione ha anche detto di nutrire un certo astio verso Angela Nasti, che incarna l’esatto suo opposto. Una ragazza bellissima, che crede di riuscire ad ottenere tutto grazie al battito delle ciglia.