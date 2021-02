GF Vip, “Giulia Salemi è incinta e deve uscire”: la notizia gela Twitter

Giulia Salemi sta aspettando un bambino?

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 sul web è saltata fuori una notizia che ha dell’incredibile. Nello specifico, un utente su Twitter ha riportato qualcosa di impensabile: “Raga ricordiamoci di salvare Stefania, perché Giulia Salemi è incinta. Facciamola uscire per il suo bene”. Un commento che è giunto nella settimana in cui l’influencer italo-persiana era al televoto.

E infatti sarebbe questa vicenda a far sorgere i primi dubbi ai telespettatori. Stando al noto portale Gossip e Tv potrebbe essere una coincidenza da non sottovalutare. In tutto questo, molti fan della modella chiedono di risparmiarla per gli stessi motivi: “Giulia è incinta e al bambino fa male tutto questo stress“. Cosa c’è di vero in tutto questo? Andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo.

I precedenti al Grande Fratello Vip 5

Ovviamente al momento non ci sono delle conferme in tal senso. Quella della presunta gravidanza è un tema già affrontato durante il Grande Fratello Vip 5 condotto da Alfonso Signorini. Ad esempio, nel mese di settembre, quando il reality show era iniziato da poco, gli occhi dei telespettatori erano tutti puntati su Rosalinda Cannavò.

“C’è un sacco di gente che si sta chiedendo se aspetti un bambino”, le aveva chiesto il direttore del magazine Chi dopo che erano girate voci sulla richiesta di un test di gravidanza all’interno della casa più spiata d’Italia. In quell’occasione la 28enne messine rispose così: “No, dai. È tutto sotto controllo, ragazzi. Sono solo un po’ stressata perché ho l’ansia del mio ragazzo che mi guarda. Non aspetto nessun bambino”.

Televoto sospeso per la presunta gravidanza di Giulia Salemi?

Ma a quanto pare su Giulia Salemi ci sarebbero degli indizi in più. Alcuni telespettatori del Grande Fratello Vip 5 hanno ipotizzato che il televoto online che la vede coinvolta insieme alla coinquilina Stefania Orlando sia stato momentaneamente sospeso proprio per questa ragione e non solamente per dei problemi tecnici.

Ma non è finita qui, Fariba, la madre della dell’influencer italo-persiana e prossima naufraga de L’Isola dei Famosi aveva risposto su Instagram ad alcune domande poste dai follower ammettendo: “Questa notte ho visto Giulia incinta in sogno”. Staremo a vedere cosa dichiarerà la diretta interessata.