Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme? “Sognano le nozze a Roma”

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono tornati insieme? Il gossip

Negli ultimi mesi si è parlato moltissimo di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore per via della partecipazione della soubrette calabrese al Grande Fratello Vip 5. Di recente però, sul web è iniziata a circolare una notizia di gossip che ha dell’incredibile. Pare che l’ex gieffina e il noto imprenditore stiano vivendo un ritorno di fiamma.

L’ipotesi è sempre stata smentita dalla diretta interessata ma, nelle ultime ore, un rumor è diventato sempre più insistente. Cosa c’è dietro a tutto questo? Andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo.

Si parla di un secondo matrimonio nella Capitale

Stando alle voci che circolano in rete sembrerebbe che tra Elisabetta Gregoraci e l’ex marito Flavio Briatore ci sarebbe in atto un ritorno di fiamma. Ricordiamo che la soubrette calabrese e l’ex manager della Formula 1 si sono lasciati in modo pacifico ben quattro anni fa e, per il bene del loro figlio Nathan Falco, i due hanno continuato a vivere vicini e a frequentarsi come una famiglia normale.

Di recente però, ha iniziato a circolare una clamorosa indiscrezione secondo cui l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si sarebbe riavvicinata all’imprenditore dopo aver abbandonato la casa più spiata d’Italia lo scorso dicembre. Inoltre, c’è addirittura chi ipotizza che presto i due potrebbero sposarsi di nuovo nella Capitale, con una lussuosa cerimonia nella basilica di San Pietro. Arriverà la secca smentita oppure la conferma da parte dei diretti interessati?

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore in ottimi rapporti nonostante la separazione

Stando a delle indiscrezioni, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono stati avvistati a Roma solo alcune settimane fa, in occasione del compleanno della soubrette calabrese che ha spento 41 candeline. Anche se si sono detti addio nel 2017, i due ex coniugi hanno sempre detto di provare un rispetto reciproco e il desiderio di continuare a frequentarsi per il bene del loro figlio Nathan Falco.

“Nonostante il matrimonio sia finito da tre anni rimane sempre un grande affetto. Sono sempre presente nella sua vita perché siamo stati innamorati per tredici anni. Lui sa che può contare sempre su di me”, aveva rivelato la conduttrice di Battiti Live in merito al suo rapporto con il noto imprenditore.