Dayane Mello sgancia una bomba: “Ho avuto una storia d’amore con Rosalinda” (VIDEO)

La confessione di Dayane Mello

Da ben cinque mesi le fan brasiliane, ma anche quelle italiane erano certe che tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò ci sia un sentimento più profondo che va oltre all’amicizia. Altri però, non sono convinti di questa teoria, ma venerdì sera in occasione della nuova puntata del Grande Fratello Vip 5, tantissime sostenitrici denominate ‘Rosmello’ hanno avuto una grossa rivincita. In che senso?

Il conduttore Alfonso Signorini con tono abbastanza serio ha annunciato: ”Dovete sapere che Dayane Mello ha lanciato una bomba in settimana che non è stata raccolta. Il GF però l’ha raccolta e adesso vi faccio sentire cos’ha detto“. Nell clip in questione la modella brasiliana ha rivelato: “La mia lavatrice. Questa lavatrice ha una storia. Ho passato due mesi in quel posto. Ho avuto una storia d’amore lì dentro!”.

La reazione della 28enne messinese

A tali parole, Rosalinda Cannavò è rimasta a bocca aperta. Infatti, immediatamente dopo la 28enne siciliana ha chiesto alla modella brasiliana di rettificare tutto ciò che ha detto in settimana. “Precisa che è un’amicizia. Io non vorrei che passasse un messaggio che chissà cosa è successo dentro la lavatrice. Alfonso ho sempre detto che la mia amicizia con lei è un amore, ma è amicizia“.

A quel punto la sudamericana ha ritrattato quanto detto nel filmato: “Vabbè Alfonso, storia d’amore e d’amicizia. Tu pensi che amore non è amicizia? E allora? Lo provo anche io questo amore. Ci sono tanti fattori che mi hanno fatto allontanare da te. Il primo? Le nomination sui tuoi affetti, che erano anche i tuoi. Sei falsa davvero e basta“. (Continua dopo il video)

“Io ho avuto una storia d’amore lì dentro”… in settimana Dayane ha “superato” la definizione di amicizia nel suo rapporto con Rosalinda. #GFVIP pic.twitter.com/UDjencA8ZR — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 19, 2021

Rosalinda Cannavò replica alla frecciata di Antonella Elia

Nel 41esimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 si è parlato molto della nuova love story nata dentro la casa più spiata d’Italia. Ovviamente ci stiamo riferendo a quella tra Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga.

“Devo smetterla di giustificarmi sempre. C’è sempre un limite al gioco e io ho messo in discussione la mia vita privata, chi non mi crede se ne farà una ragione. Di fronte a certi sentimenti non sono riuscita a trattenermi”, ha proseguito confrontandosi a distanza con l’opinionista Antonella Elia.