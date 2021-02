GF Vip, Stefania Orlando contro Dayane Mello: “Falsa! Ti ho smascherata” (VIDEO)

L’amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò è finita

Nel 41esimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 andato in onda venerdì sera su Canale 5 si è parlato molto del rapporto contrastato tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Le due gieffine infatti, dopo quasi cinque mesi di amicizia speciale da qualche giorno si sono completamente allontanate. Tutto ha preso inizio da quello la bella siciliana ha iniziato un flirt con Andrea Zenga.

A dire il suo punto di vista tra quello che sta accadendo tra la modella brasiliana e la 28enne ci ha pensato Stefania Orlando, che tra l’altro ha superato il televoto contro Giulia Salemi. “Ho capito il tuo gioco. Sei falsa ti ho smascherata“, ha detto la bionda conduttrice alla sudamericana.

L’opinione di Stefania Orlando

Dopo aver avuto la possibilità di confrontarsi con Rosalinda Cannavò, Dayane Mello ha ascoltato l’opinione di Stefania Orlando. La moglie di Simone Gianlorenzi chiamata in causa dal conduttore Alfonso Signorini ha criticato la modella brasiliana: “Lei cerca di creare dinamiche, butta lì le parole. E’ un ottima strategia, vede le strategie negli altri e lei è la prima. Io non vedo una grande amicizia”.

Ovviamente, come era prevedibile non è tardata ad arrivare la replica della 31enne: “Alfonso se tu chiedi a una che mi odia è normale”, mentre la showgirl romana ha aggiunto: “Sei tornata a fare la vittima, per carità”. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Ficcanaso (@ilficcanaso_)

Lite tra Dayane Mello e Stefania Orlando

A quel punto, Dayane Mello ha risposto alle critiche di Stefania Orlando che come dicono tanti lei ha sempre il coraggio di rischiare: “Io ho dimostrato lealtà a tutte le persone che ho voluto bene, non lo so perché hai questo accanimento contro di me”. Ma il botta e risposta tra le due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 non è terminato qui. Infatti, la bionda conduttrice dopo aver ribadito alla modella brasiliana che lei è stata la prima ad attaccarla ha sottolineato: “Tu vuoi esercitare solo il tuo potere su Rosalinda”.

Immediatamente dopo ha preso la parola Giulia Salemi prendendo le difese della sudamericana: “Non penso che sia manipolatrice. Le loro personalità sono diverse. Io le ho consigliato di viversi questi ultimi giorni e di non buttare i cinque mesi. Se lei non si sente è inutile forzare la mano”. Resta il fatto che alla fine le due gieffine non hanno chiarito.