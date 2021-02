Matilde Brandi, altro dramma dopo il tradimento: “Quando sono cominciati gli attacchi di panico”

Matilde Brandi e gli attacchi di panico

Settimane fa Matilde Brandi era stata ospite a Verissimo, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin il sabato pomeriggio su Canale 5. In quell’occasione la soubrette ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 aveva scosso la padrona di casa ma anche i suoi fan perché ha confessato in lacrime di essere stata tradita e lasciata dal compagno di vita.

Un dichiarazione devastante, che aveva fatto commuovere anche la conduttrice vicentina, anche lei con gli occhi lucidi. Ora l’ex ballerina del Bagaglino ha aggiunto un altro doloroso tassello alle sue confidenze intime. Nello specifico, in una recente intervista al noto periodico DiPiù, in cui rivela la sua esperienza traumatica con gli attacchi di panico. Andiamo a vedere nello specifico cosa ha reso noto e il cosa ha passato in questi ultimi anni.

Il dramma per la malattia della madre

Intervistata dal periodico DiPiù, Matilde Brandi ha fatto una confessione dolorosa sulla sua vita privata. “Ho cominciato a soffrire di attacchi di panico. Mi venivano spesso in aereo e in treno, creandomi tanti problemi”, ha dichiarato l’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5. Stando al suo racconto, tutto è dipeso dalla malattia della madre, affetta dall’Alzheimer. Appena sono iniziati i sintomi di questa struggente patologia, tutta la famiglia è stata travolta.

La mamma della soubrette ha sofferto di vuoti di memoria: “Io, papà e i miei fratelli eravamo distrutti”. L’ex ballerina del Bagaglino ha ammesso anche l’incapacità di accettare inizialmente la situazione e la decisione di tenere nascosta la diagnosi alla donna che l’ha messa al mondo.

Matilde Brandi e la morte dei suoi genitori

Nel corso della lunga intervista per il settimanale DiPiù, l’ex gieffina Matilde Brandi ha detto anche che la madre con il passar del tempo ha iniziato a non riconoscere più nemmeno i familiari. Un vero e proprio calvario straziante, tanto che un anno dopo la morte della moglie se n’è andato anche il padre della soubrette. “Un dolore per tutti noi”, ha concluso la donna.

Ricordiamo che oltre alla recente esperienza al Grande Fratello Vip 5, la ballerina ha la lavorato per anni a Buona Domenica e altre trasmissioni di successo in onda su tutte le reti Mediaset.