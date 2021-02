Isola dei Famosi 2021: cambia di nuovo la data di inizio e salta un altro naufrago

Nuovi cambiamenti per L’Isola dei Famosi 15

Mancano poche settimane all’avvio della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi e ancora gli addetti ai lavori stanno facendo dei cambiamenti sia nel cast ufficiale che nella data di messa in onda. Ricordiamo infatti, che inizialmente il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi doveva partire immediatamente dopo la conclusione del Grande Fratello Vip 5.

Quindi, dopo lo slittamento della data dall’8 all’11 marzo, nelle ultime ore pare che l’inizio dell’adventure game verrà rinviato ancora una volta. Andiamo a vedere nello specifico tutte le novità che di sono aggiunte recentemente.

Nuovo cambio di programmazione del reality show di Canale 5

Stando a quanto riportato dal noto portale TV Blog, il primo appuntamento dell’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi dovrebbe essere trasmesso venerdì 12 marzo, in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset. Dopodiché il pubblico assisterà ad una doppia puntata settimanale, ovvero la stessa versione come il Grande Fratello Vip 5. Ma le novità sul reality show di Ilary Blasi non sono terminate qui.

Visto la situazione che l’intero mondo sta vivendo da oltre un anno, ovvero la pandemia da Coronavirus ha reso più difficoltoso il superamento di alcuni esami medici a cui vengono sottoposti i possibili nuovi naufraghi. In questa 15esima edizione purtroppo ci sono stati due personaggi famosi che hanno ricevuto un no secco da parte dei medici.

Dopo Amedeo Goria anche Giovanni Ciacci dà forfait

Dopo il fallimento dei test da parte di Amedeo Goria, padre dell’ex gieffina Guenda ed ex marito di Maria Teresa Ruta, un altro potenziale concorrente ha ricevuto lo stop. Stiamo parlando di Giovanni Ciacci, volto noto di Ogni Mattina di Adriana Volpe, ma anche opinionista dei programmi di Barbara D’Urso. Chi prenderà il suo posto? In tanti ipotizzano Floriana Secondi, l’ex concorrente del Grande Fratello che giorni fa ha fatto un appello a Pomeriggio Cinque. Nello specifico, la vorace romana aveva fatto intendere di essere stata scartata dal reality show targato Magnolia, proprio dall’ex conduttore di Vite da Copertina.

Ovviamente il diretto interessato non ha approfondito l’argomento per non anticipare nulla. Nel frattempo, vi informiamo che il programma Mediaset dopo anni nelle mani di Alessia Marcuzzi, ora sarà affidato ad Ilary Blasi. Mentre in Honduras come inviato ci sarà Massimiliano Rosolini, mentre Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi come opinionisti.