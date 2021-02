GF Vip, Dayane Mello in slip neri si avvicina a Rosalinda Cannavò: “Dormi con me?” (FOTO)

Gelo tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello

Nessuno riesce a capire cosa passa davvero per la testa di Dayane Mello. Il motivo? Dopo essere stata proclamata prima finalista del Grande Fratello Vip 5, la modella brasiliana si è dimostrata essere una grande giocatrice. Con molta probabilità la migliore di questa edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Ricordiamo che il programma è ormai giunto alle ultime battute, infatti dopo oltre cinque mesi terminerà il prossimo primo di marzo.

Ma tornando alla 31enne sudamericana, nella puntata di venerdì 19 febbraio 2021 si è discusso per molto tempo del rapporto contrastante tra lei e la sua ex amica speciale Rosalinda Cannavò. Le due gieffine, infatti, sono passate dall’essere inseparabili, tanto da sbilanciarsi dicendo di voler andare a vivere insieme, a scagliarsi l’una contro l’altra.

La modella brasiliana è gelosa di Adua o è sola strategia?

A quanto pare il loro rapporto è cambiato in peggio per colpa dell’avvicinamento di Rosalinda Cannavò ad Andrea Zenga. I due, infatti, da qualche giorno hanno intrapreso una relazione sentimentale e ciò avrebbe fatto scattare qualcosa nella testa della modella brasiliana. Per caso quest’ultima è gelosa? O per caso si tratta di possessione?

Alcuni utenti web sostengono anche che quella della sudamericana è semplice strategia? Al momento non è ancora chiaro, come ha ammesso il conduttore del Grande Fratello Vip 5 Alfonso Signorini, secondo cui la vera entità del rapporto tra le due gieffine si vedrà solamente una volta fuori dalla casa più spiata d’Italia. Sarà davvero così? Staremo a vedere.

Il gesto inatteso di Dayane Mello su Rosalinda Cannavò

Ma non è finita qui. A quanto pare, ad alimentare ancora di più la polemica sui social, ci ha pensato un gesto davvero inatteso di Dayane Mello. Ricordiamo che le due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 sono passate dall’amicizia più profonda e sincera al non sopportarsi per ragioni molto futili. Venerdì notte, dopo la lunga diretta su Canale 5, in cui le due gieffine sono apparse parecchio distanti, la modella sudamericana ha deciso di andare a dormire.

Prima di dirigersi verso la camera da letto si è stranamente avvicinata a Rosalinda Cannavò per darle la buonanotte accarezzandole la testa. Ma la diretta interessata non ha però percepito il gesto, forse per quanto accaduto prima durante la puntata?