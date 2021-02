Oroscopo 21 febbraio 2021, classifica: Toro evitate le discussioni, Acquario al top

L’Oroscopo del 21 febbraio 2021 denota una giornata molto positiva e produttiva per i nati sotto il segno dell’Ariete e dell’Acquario. Scorpione e Sagittario, invece, saranno un po’ sottotono.

Oroscopo primi sei segni

1 Ariete. Ottimo momento per cominciare nuovi progetti e per cimentarvi in esperienze innovative. In campo professionale stanno per aprirsi nuove strade e scenari, siate dii larghe vedute. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, non abbiate paura di dire ciò che sentite nel cuore.

2 Acquario. Questa è per voi una giornata estremamente produttiva, sia dal punto di vista professionale sia amoroso. Siete loquaci e intuitivi, doti che, certamente verranno premiate nel lavoro. Se siete incerti su certe decisioni, a partire da oggi potreste avere le idee molto più chiare.

3 Bilancia. In questo periodo fareste bene a lasciar prevalere il vostro istinto. In campo lavorativo potreste avere qualche interessante intuizione che non dovreste sottovalutare. Dal punto di vista sentimentale, invece, l’Oroscopo del 21 febbraio vi esorta a mettere le cose in chiaro, non deve andarvi bene sempre tutto.

4 Pesci. La giornata odierna è caratterizzata da una forte ingerenza della sfera spirituale. Siete affascinati da tutto quello che riguarda l’extrasensoriale e l’ignoto. Sono favoriti coloro i quali svolgono mansioni che hanno a che fare con l’investigazione. Per quanto riguarda l’amore, invece, è il momento di dire quello che pensate.

5 Cancro. Rinascita sentimentale per molti dei nati sotto questo segno. Se le ultime settimane sono state parecchio complesse, adesso è giunto il momento di mettere da parte l’orgoglio e il rancore per lasciare spazio ai chiarimenti. In campo professionale, invece, ci sono novità per i liberi professionisti.

6 Gemelli. In questo periodo tendete ad affrontare la vita con leggerezza e a dare poca importanza alle cose serie. Siete scherzosi e aperti alle conversazioni con il prossimo. Specie in campo sentimentale, questo è un ottimo momento per incominciare delle nuove conoscenze.

Previsioni 21 febbraio ultimi sei segni

7 Leone. In campo lavorativi saranno favoriti coloro i quali sapranno osare e sapranno mettersi in gioco facendo vedere le proprie capacità. Nella giungla della vita bisogna tirare fuori gli artigli e non accettare sempre tutto. In campo sentimentale, invece, è tempo di cambiare, partner o abitudini.

8 Toro. Oggi sarebbe opportuno non intavolare una discussione con i nati sotto questo segno. Siete estremamente ostinati e testardi e farete molta fatica a cambiare idea su certi argomenti. In campo sentimentale dovete imparare a darvi una regolata, non potete avere sempre ragione.

9 Sagittario. La domenica procederà un po’ a rilento. Oggi non vi sentite esattamente al top della vostra forma fisica, per tale ragione cercate di non affaticarvi troppo. I prossimi giorni saranno parecchio impegnativi per quanto riguarda il lavoro. Siate metodici e svolgete una cosa per volta.

10 Vergine. La giornata odierna potrebbe cominciare un po’ a rilento. L’Oroscopo del 21 febbraio 2021 vi esorta a prestare maggiore attenzione ai rapporti familiari. Se ci sono state delle discussioni o dei dissidi è importante chiarirli entro la fine di questo mese. Sul lavoro potrebbe arrivare un momento di down.

11 Scorpione. I nati sotto questo segno stanno attraversando un momento non propriamente entusiasmante. Se la vita di coppia non procede esattamente come vi eravate immaginati, forse è il caso di fermarsi un attimo per riflettere. La sfera lavorativa, invece, necessita di un po’ di organizzazione in più.

12 Capricorno. L’ultima settimana del mese di febbraio sarà abbastanza impegnativa per voi. A partire dal prossimo mese, però, potrete tirare un sospiro di sollievo e guardare avanti. Se avete avuto delle discussioni, sia in amore sia nel lavoro, è il caso recupererete con un po’ di lentezza.