Can Yaman e Diletta Leotta: brutto gesto di lui e camere separate in hotel, che succede? (FOTO)

In questi giorni, la coppia più discussa del momento è quella formata da Diletta Leotta e Can Yaman. I due sembrano stare insieme, almeno questo è ciò che sta trapelando dai loro rispettivi profili social.

Moltissimi fan, però, non sembrano credere molto a questa unione. Diverse persone ritengono che tra loro, in realtà, ci sia semplicemente un accordo finalizzato ad attirare i riflettori. Scopriamo, dunque, quali sono le ultime segnalazioni in merito.

Il brutto gesto di Can verso Diletta

Mentre Can Yaman e Diletta Leotta si stanno godendo la loro presunta storia d’amore, il popolo del web sta continuando a sollevare delle illazioni contro di loro. Diversi utenti hanno notato che la coppia sembrerebbe comportarsi in modo completamente diverso quando non è sotto i riflettori. Se sui social appaiono davvero innamorati, lontano dagli obiettivi delle fotocamere sembrerebbero essere estremamente freddi. Un fan, in particolare, ha scattato una foto che ritrae i due protagonisti del momento intenti ad entrare in un hotel.

Dall’immagine in questione, i due sembrano essere particolarmente distanti, ma la cosa che ha generato maggiore sgomento sul web riguarda un gesto, non proprio galante, compiuto da lui. In particolar modo, l’utente in questione ha notato che l’attore sia uscito dalla macchina e non abbia aperto la portiera alla sua compagna. Il protagonista di Daydreamer, infatti, si è allontanato dalla vettura ed è entrato nell’albergo completamente distante dalla giornalista. (Continua dopo la foto)

Camere separate per Yaman e Leotta?

Lei, quindi, è scesa da sola e si è accinta all’ingresso da sola. In molti hanno criticato questo comportamento reputando il gesto di Can Yaman davvero poco gentile nei confronti di Diletta Leotta. Questa, però, non è l’unica segnalazione su di loro. Diverse persone hanno dichiarato di essere a conoscenza del fatto che i due avrebbero prenotato due camere diverse all’interno dello stesso hotel. Per tale motivo, pare che i due non dormano insieme. Tale notizia, ovviamente, ha generato molto sgomento sul web.

Queste segnalazioni, sommate a quelle diffuse nei giorni passati, stanno contribuendo a fomentare il sospetto che tra loro, in realtà, più che amore ci sia un contratto. Sul web, infatti, c’è chi ipotizza che alcuni scatti siano frutto di un fotomontaggio, solo per inscenare una storia d’amore che, in realtà, non esisterebbe. I diretti interessati, però, dopo tutto il polverone, hanno deciso di chiudersi in un rigoroso silenzio.