Samantha De Grenet: “Io sono etero-etero, Tommaso non è gay-gay”. È polemica (VIDEO)

Samantha De Grenet afferma che Tommaso Zorzi non è gay gay

Anche se tarda notte, dopo la lunga diretta su Canale 5, I concorrenti del Grande Fratello Vip 5 hanno cenato. E proprio in quel lasso di tempo Samantha De Grenet ha iniziato a fare dei discorsi sugli orientamenti sessualità. Nello specifico, la soubrette romana ha ribadito di aver scoperto che Tommaso Zorzi non è “gay gay gay gay”.

Parlando con gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia, la donna ha asserito: “Ho scoperto che Tommy non è gay gay gay gay“. Ma le due affermazioni sono state bloccate da Stefania Orlando, che immediatamente ha replicato così: “Ma non si danno più le etichette, amore, non ci sono più etichette“.

Il botta e risposta con Stefania Orlando

Dopo la presa di posizione di Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 5, è arrivata la contro replica da parte di Samantha De Grenet. “Io sono etero etero, non vi sbagliate proprio. A me piace definirmi. Tommaso le tet*e le guarda proprio, con quegli occhini ci guarda, ci scruta nelle scollature“.

Al botta e risposta tra la soubrette romana e alla moglie di Simone Gianlorenzi è intervenuto il diretto interessato per dire la sua. Infatti, il rampollo meneghino ha risposto con una simpatica battuta: “Ma certo che guardo le scollature, guarda che donne che ho davanti!“. Quindi, per Samantha se un ragazzo omosessuale guarda una scollatura ad un’amica non è più gay? (Continua dopo il video)

La reazione del popolo del web sulla frase della De Grenet

Come era prevedibile, le dichiarazioni di Samantha De Grenet ha creato un vero e proprio dibattito sui vari social network. In particolare su Twitter in molti hanno accusato la concorrente del Grande Fratello Vip 5 di essere una donna omofoba. Quest’ultima, infatti, settimane fa aveva definito non bello il filmato dell’amicizia speciale fra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò fatto di baci in bocca e abbracci.

Ricordiamo che la soubrette romana venerdì sera è stata ripresa dal conduttore Alfonso Signorini per la battuta infelice fatta nei confronti di Andrea Zelletta. Nello specifico la gieffina aveva dato dell’autistico l’ex tronista di Uomini e Donne.