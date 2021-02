Lory Del Santo smaschera Maria Teresa Ruta: “Mai stata con Amedeo Goria!” (FOTO)

Nuova smentita sull’ex gieffina da parte della Del Santo

Nelle ultime settimane Maria Teresa Ruta è stata smentita più volte su alcuni racconti che la stessa ha fatto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Dopo lo scontro con Alba Parietti e Francesco Baccini, ora un altro personaggio che fa parte del mondo dello spettacolo avrebbe smascherato la giornalista.

Nello specifico, nelle ultime ore il commento di Lory Del Santo sotto l’ultimo post Instagram dell’ex gieffina è arrivato come un fulmine a ciel sereno. La regista ed ex protagonista di Drive In ha aspettato l’uscita della bionda conduttrice e conduttrice per mettere subito le cose in chiaro. Andiamo a vedere nello specifico di cosa si tratta.

Le dichiarazioni di Lory Del Santo su Amedeo Goria

“Ciao, volevo farti sapere che io non sono mai stata con Amedeo. Solo amici con grande rispetto. Lui mi ha corteggiata ma io ho elegantemente mantenuto la mia posizione. Saluti, Lory”, ha scritto la regista di The Lady sul noto social network.

Il commento in questione è apparso a tanti fuori luogo ma in realtà Lory Del Santo avrebbe fatto riferimento ad alcune affermazioni che Maria Teresa ha fatto dentro la casa del Grande Fratello Vip 5. Dichiarazioni riguardanti l’ex marito Amedeo Goria ed i tradimenti subìti che poi hanno causato la fine del loro matrimonio. (Continua dopo la foto)

Lory Del Santo smentisce Maria Teresa Ruta

Settimane fa, replicando ad una provocazione di Giacomo Urtis all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 sulle doti di Amedeo Goria, Maria Teresa Ruta aveva detto: “Sì, lo sanno tutti, lo hanno scritto sui libri. Lo ha scritto anche Lory Del Santo. Tutti quelli che sono andati con Amedeo Goria ne hanno tessuto immense lodi”.

In una recente intervista rilasciata al magazine Nuovo, l’opinionista di Barbara D’Urso aveva parlato di un due di picche riservato al giornalista sportivo della Rai: “Ha incassato il colpo e ha capito che non c’erano speranze…Si è comportato con molta classe e, infatti, a distanza di anni, siamo ancora amici…”. A distanza di tempo lo fidanzata di Marco Cucolo lo ha voluto far sapere all’ex gieffina. Arriverà la replica da parte della diretta interessata? Staremo a vedere.