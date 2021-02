GF Vip, Elisabetta Gregoraci zittisce Signorini: “Basta mettermi in mezzo” (VIDEO)

Botta e risposta tra Elisabetta, Alfonso e Giulia

Nonostante non fosse un concorrente del Grande Fratello Vip, Flavio Briatore è stato uno dei protagonisti assoluti di questa quinta edizione che ormai sta giungendo a termine. In questi cinque mesi, infatti, il noto imprenditore è stato menzionato tante volte da far venire il dubbio al pubblico di Canale 5 che l’uomo fosse nella casa più spiata d’Italia.

Venerdì sera però, dopo l’ennesima clip Elisabetta Gregoraci ha perso la pazienza con Alfonso Signorini e con Pupo, chiedendo che fosse più nominato l’ex marito e di non metterla più in mezzo a questi discorsi.

Elisabetta Gregoraci sbotta contro Alfonso Signorini

Dopo aver decretato l’eliminazione di Giulia Salemi dal Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini avendola in studio è tornato a parlare della rivalità di quest’ultima con Elisabetta Gregoraci. Per farlo, il padrone di casa ha fatto vedere una clip riassuntiva delle discussioni tra le due donne, tra cui quella per le vacanze, le cene e gli alloggi gratuiti in Sardegna. E proprio quest’ultimo argomento l’influencer italo-persiana ha provato a smorzare la tensione scherzando: “Che me**e che siete, fino alla fine”.

A quel punto Elisabetta Gregoraci ha immediatamente ribattuto: “Fino alla fine, ma anche basta”. Il conduttore ha replicato così stuzzicandola: “Auguri loro tanta felicità?”. La soubrette calabrese poi è sbottata così: “Ma è ovvio. Basta con questa storia. Mi mettete sempre in mezzo. Ho iniziato questo percorso e rifarei tutto quello che ho fatto, tutte le emozioni che ho vissuto, compreso anche Pier, ma la nostra amicizia era diversa dal loro rapporto. Gli auguro tanta felicità. Ho detto che il rapporto che si vive all’interno della Casa è diverso da una relazione fuori, ma tanta felicità a loro due. Cosa devo dire di più?”.

La battuta infelice di Pupo su Flavio Briatore

Dopo aver dato della gatta attaccata ai gioielli di famiglia a Giulia Salemi, l’opinionista del Grande Fratello Vip 5 Pupo ha voluto fare il bis. Infatti, il collega di Antonella Elia ha tirato ancora una volta in ballo Flavio Briatore: “Facciamo questa cena a Montecarlo e paga Briatore”.

Elisabetta Gregoraci non ha gradito questa battuta, replicando così: “Basta, siamo tornati a settembre. Facciamo questa cena a Montecarlo e cucino io, gli faccio una carbonara”.