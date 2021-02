Mario Ermito e Giacomo Urtis litigano dietro le quinte del GF Vip: “Ha lanciato la scarpa, lui è caduto a terra” (VIDEO)

Giacomo Urtis ha donato un orologio prezioso a Mario Ermito

Circa un mese fa, ovvero quando Giacomo Urtis è uscito definitivamente dalla casa del Grande Fratello Vip 5 ha donato un orologio di lusso all’amico speciale Mario Ermito. Ricordiamo che per settimane sul web sono ricorse voci di un loro possibile flirt, poi smentito dall’attore. Ma tornando al regalo super costoso, quest’ultimo ha scatenato una litigata tra i due ex gieffini. Per quale motivo?

Stando alle recenti dichiarazioni da parte di Gabriele Parpiglia a Casa Chi, l’affascinante Ermito avrebbe provato a vendere l’orologio del chirurgo dei vip, che naturalmente non gradito il suo geto. Per tale ragione nel backstage dello studio del reality show di Canale 5 gli ha lanciato una scarpa.

Ermito vuole vendere l’orologio, Urtis lo scopre e gli tira una scarpa

In una recente puntata di Casa Chi, il conduttore Gabriele Parpiglia ha sganciato un’altra bomba mediatica. Nello specifico, il giornalista ha detto che la situazione è molto seria. Ossia che Mario Ermito ha avuto la bella idea di mettere immediatamente su piazza l’orologio lussuoso ricevuto da Giacomo e di venderlo al miglior offerente. Sta valutando le proposte che gli arrivano nei DM di Instagram, è quello che lo stesso ha riferito all’autore televisivo.

“Nella puntata di lunedì Ermito si è presentato senza orologio e dinanzi alla domanda di Giacomo ‘Dov’è il mio orologio?’, Ermito non ha saputo rispondere, allora Urtis, sempre dietro le quinte, e questo non si è visto, si è tolto una scarpa e ha provato a tirarla ad Ermito, scarpa che è stata bloccata da Sonia Lorenzini per evitare dei caos”, ha rivelato il braccio destro di Alfonso Signorini. (Continua dopo il video)

Mario fa uno sgambetto a Giacomo facendolo cadere

Ma non è finita qui tra i ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Infatti, al termine della puntata mentre andavano via, Mario Ermito ha fatto lo sgambetto a Giacomo Urtis da dietro, e quest’ultimo è caduto a terra sempre dietro le quinte.

“Questo rapporto cane e gatto continua ad andare avanti. Ovviamente queste immagini non sono naturalmente andate in onda perché sono successe dietro le quinte ma sono notizie assolutamente vere e che non possono essere smentite”, ha fatto sapere Gabriele Parpiglia a Casa Chi. Tra la denuncia a Francesca Cipriani per aver fatto allusioni di notti piccanti con il chirurgo dei vip, ora l’iniziativa di voler vendere l’orologio costoso, è palese che l’amicizia tra i due è giunta al capolinea.