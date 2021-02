Alfonso Signorini querela Salvo Venezino, ma lui sbotta: “Ho un asso nella manica” (FOTO)

Alfonso Signorini querela Salvo Veneziano

A quanto pare, dopo aver querelato Stefano Bettarini, il conduttore Alfonso Signorini abbia preso lo stesso provvedimento nei confronti di Salvo Veneziano. Ricordiamo che entrambi sono due ex concorrenti del Grande Fratello Vip e tutti e due sono stati squalificati per ragioni differenti.

Il primo nella quinta edizione per una bestemmia, mentre l’altro nella quarta per un linguaggio sessista verso le donne. La settimana scorsa però, un amico vicino al pizzaiolo siciliano ha fatto una dichiarazione davvero clamorosa: “Se la cosa è vera lui svelerà tanti scheletri nell’armadio del conduttore. Saranno rivelate cose che nessuno sa in merito ad Alfonso Signorini“.

La replica dell’ex concorrente del Grande Fratello

Delle dichiarazioni molto simili le ha fatte proprio Salvo Veneziano in una recente intervista rilasciata a Radio Smerdaldo. L’ex concorrente del primo Grande Fratello e della quarta edizione vip ha detto la sua sulla vicenda Alfonso Signorini.

“O si tratta di voci di corridoio o è stato un tentativo di chiuderci la bocca e farci paura. Ad oggi io e Stefano Bettarini non abbiamo ricevuto nessuna querela anche se per queste cose solitamente ci vogliono uno-due mesi. Stiamo attendendo… Non mi espongo del tutto fino a quando non arriverà sul serio questa querela. Io non ho fatto altro che commentare il Grande Fratello Vip, cosa che faccio da oltre venti anni”, si legge sul noto portale Blogtivvu.

Poi il pizzaiolo spera vivamente che il conduttore sia maturo. “Non penso che abbia querelato me dopo il lavoro che fa e tutte le cose di gossip che scrive. Se la querela è vera andrò fino in fondo, non mi tirerò certamente indietro. Ho un asso nella manica”, ha concluso l’ex gieffino.

Mediaset e l’avvocato di Giulia Salemi contro Salvo Veneziano

A quanto pare i provvedimenti contro Salvo veneziano non sono stati presi solamente dal conduttore Alfonso Signorini, ma anche da Mediaset. “La verità è che con Mediaset ho sempre avuto un rapporto bellissimo. Quindi non penso ci sia stata una querela da parte dell’azienda. Io ho solo detto delle considerazioni su Signorini e su quanto accaduto al GF Vip 5. Ho fatto dei commenti sul programma e il presentatore, quello che fanno in tante persone. Sempre avuto ottimi rapporti con l’azienda”, aveva fatto sapere il piazzaiolo siciliano. Inoltre, si recente anche il legale di Giulia Salemi si è scagliato contro di lui. Ecco il post: