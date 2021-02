Rosalinda Cannavò chiede scusa a Dayane Mello, poi piangono entrambe (VIDEO)

Rosalinda Cannavò si avvicina a Dayane Mello

Come ogni sabato sera all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 si è organizzata una festa a tema. E proprio durante il party, Rosalinda Cannavò durante ha tentato un riavvicinamento con Dayane Mello sul divanetto della veranda. Ricordiamo che le due gieffine nella puntata di venerdì scorso hanno avuto un’accesa discussione durante un faccia a faccia.

Complice anche i video che il conduttore Alfonso Signorini ha mostrato alla 28enne messine dove la modella brasiliana la criticava aspramente con alti gieffini. “Sei monella, però io ci sono fuori da qua. Tu fai il tuo gioco e io faccio il mio. Tutto quello che ti ho promesso lo mantengo ok? Mi piacerebbe che tu ti fidassi di me”, le ha detto l’attrice siciliana. (Continua dopo il video)

R: sei monella, però io ci sono fuori da qua. Tu fai il tuo gioco e io faccio il mio. Tutto quello che ti ho promesso lo mantengo okay? MI piacerebbe che tu ti fidassi di me

D: fidanzarti con te

R: fidarsi

D: lo so

R:perché t'ho sempre dato modo di fidarti #rosmello #exrosmello

Confronto tra le due concorrenti del Grande Fratello Vip 5

Ma la frase pronunciata da Rosalinda Cannavò nella veranda della casa del Grande Fratello Vip 5 non è stata capita bene da Dayane Mello, che ha ripetuto sghignazzando: “Fidanzata con te?“. A quel punto è intervenuto ancora una volta la 28enne sicula, dicendo: “Fidassi!. Se non ti ho detto delle cose è perché stavo passando un momento difficile in merito alla mia vita fuori e se l’ho detto a Samantha è perché lei mi ascoltava, tu a volte hai un modo un po’ più brusco. Se non te le ho dette comunque ti chiedo scusa”.

La cosa a cui si è riferito la bella messinese è naturalmente il suo avvicinamento ad Andrea Zenga. Fidanzamento che avrebbe fatto ingelosire la sudamericana, come detto tempo fa. (Continua dopo il video)

R: Mi ha fatto tanto male quel video perché me lo aspettavo da tutti tranne che da te. Ma non cambia il bene che ti voglio, e tutto quello che ti ho promesso l'ho mantenuto e se sto cosi in questi giorni era solo per te #rosmello #exrosmello

Il crollo emotivo di Dayane Mello

Ma non è finito qui. Infatti, durante il confronto nella casa del Grande Fratello Vip 5, Rosalinda Cannavò riferendosi ad Andrea Zenga, ha detto anche: “Per la prima volta nella mia vita io sto bene“. tali affermazioni però, hanno freddato Dayane Mello che è rimasta in silenzio per una manciata di secondi per poi replicare così “Meno male che stai bene“.

Nella stessa giornata la modella argentina ha avuto un crollo con tanto di pianto forse perché stava pensando al fratello 26enne morto in un incidente stradale. A consolarla ci ha pensato Pierpaolo Pretelli che ha fatto le veci di Giulia Salemi dopo la sua eliminazione del reality show di Canale 5.

R: per la prima volta nella mia vita io sto bene

D: meno male che stai bene

R: vorrei che ti ricordassi tutto quello che ho fatto per te, perché tutto quello che tu hai fatto per me me lo ricordo, ogni giorno e ogni istante che ho passato qua dentro #rosmello #exrosmello