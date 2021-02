Dayane Mello attacca Rosalinda Cannavò: “Mi parli perché te l’hanno chiesto in Confessionale?” (VIDEO)

Amicizia finita tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò?

Chi segue la quinta edizione del Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che da qualche settimana l’amicizia speciale tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò ha subìto una brusca battuta d’arresto. Infatti tutte le loro fan definite #Rosmello, ora hanno cambiato il loro nome in ExRosmello.

Dopo la lunga diretta di venerdì notte, Dayane Mello, conversando con Pierpaolo Pretelli, ha detto la sua sulle frasi che ha usato Stefania Orlando per definire il rapporto fra la modella brasiliana e Rosalinda Cannavò che, secondo la bionda conduttrice avrebbe in qualche modo manipolato.

“Ha detto che io ho manipolato, ma manipolare… Cosa? Io non sono una manipolatrice perché dovrei manipolare un’amica? Per raggiungere cosa? Ogni sua nomination è sempre stata diversa dalla mia”, ha detto la sudamericana. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto recentemente all’interno del loft più spiato d’Italia.

La modella brasiliana si sfoga con Pierpaolo Pretelli

Durante una conversazione al Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli ha chiesto a Dayane Mello le ha domandato se avesse intenzione di recuperare il rapporto con Rosalinda Cannavò. A quel punto la modella brasiliana ha risposto così: “No, ho perso l’interesse, dopo la puntata di ieri non più. Ha detto troppe cose cattive nei miei confronti”.

L’ex Velino di Striscia la Notizia ha preso il posto della sua fidanzata Giulia Salemi uscita venerdì scorso, e che nell’ultimo periodo aveva stretto un bel rapporto d’amicizia con la sudamericana.

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, il rapporto sembra essere naufragato

Sabato sera, durante il party organizzato dal Grande Fratello Vip 5, Rosalinda Cannavò ha provato in tutti i modi un avvicinamento a Dayane Mello. Nello specifico, la 28enne messinese ha chiesto alla modella brasiliana di fare insieme una caprese, ma quest’ultima non è parsa convinta e le ha domandato: “Che cosa ti hanno detto nel Confessionale, di parlare con me?“. Ecco il video in questione che è diventato immediatamente virale sul web e sui vari social network: