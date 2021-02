Giulia Salemi rompe il silenzio dopo l’uscita dal GF Vip: “Ho vinto con me stessa…”

Le prime parole di Giulia Salemi dopo l’uscita dal GF Vip 5

Venerdì scorso la casa del Grande Fratello Vip 5 ha perso un altro inquilino. Stiamo parlando di Giulia Salemi che ha perso al televoto contro Stefania Orlando. L’influencer italo-persiana prima di dire addio alla casa di Cinecittà ha salutato il suo fidanzato, Pierpaolo Pretelli ed è tornata nella vita di tutti i giorni dopo oltre quattro mesi. E proprio nella serata di sabato, l’ex gieffina ha rotto il silenzio dopo la sua uscita dal reality show di Canale 5, condividendo un post sul suo account Instagram.

In questo, la ragazza ha espresso i suoi pensieri dopo l’avventura positiva me a tratti anche faticosa nel programma capitanato da Alfonso Signorini. La figlia di Fariba non ha recriminato nulla, affermando che rifarebbe tutto quanto: “Il gioco è finito ed ora parlerà la vita. Recriminare sul passato è da perdenti. Io ho vinto con me stessa”. La giovane è consapevole di aver trovato un forte sentimento nel loft più spiato d’Italia, ovvero l’amore per l’ex Velino di Striscia la Notizia.

L’influencer non ha nessun rimpianto

Nel suo lungo post su Instagram, Giulia Salemi ha voluto ripercorrere con tutti coloro che la seguono sul noto social network la sua avventura al Grande Fratello Vip 5. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha ammesso di essere ancora abbastanza confusa dopo l’uscita dalla casa di Cinecittà, tuttavia, ha voluto leggere e vedere dei video dove sono state dette delle cose sul suo conto.

L’influencer italo-persiana, anche se spesso è finita al centro delle critiche da parte del popolo del web, ha ammesso che ora che il gioco è finito: Quindi, per lei è inutile pensare a cosa avrebbe potuto fare diversamente nel reality show di Canale 5, ragion per cui ha detto: “Voglio portare con me solo le cose belle e farmi scivolare addosso le cose che mi fanno stare male”.

I sensi di colpa di Pierpaolo Pretelli su Giulia Salemi

Come anticipato prima, venerdì sera Giulia Salemi ha dovuto dire addio per la seconda volta alla casa del Grande Fratello Vip 5. Ovviamente la decisione del pubblico ha gettato nello sconforto assoluto il fidanzato Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo infatti, ha ammesso di sentirsi colpevole per l’uscita della donna che ama.

Il 30enne lucano è certo che se non avesse monopolizzato l’influencer italo-persiana durante la sua permanenza nel loft più spiato d’Italia, forse lei avrebbe avuto qualche possibilità in più per farsi conoscere dai telespettatori.