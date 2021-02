Carmen Russo, il marito Enzo Paolo Turchi racconrta il suo dramma: “Ho ferite profonde”

Il dramma di Enzo Paolo Turchi

Nel nuovo numero del magazine Vero è contenuta una lunga ed interessante intervista ad una delle coppie più longeve della televisione italiana. Stiamo parlando di Carmen Russo e del marito Enzo Paolo Turchi. In quell’occasione il ballerino ha confessato di aver avuto un’infanzia per niente facile. Per questo motivo il giornalista ha approfittato della situazione per chiedere all’ex naufrago dell’Isola dei Famosi se considera il successo che ha ottenuto con la danza un suo riscatto personale.

A quel punto il diretto interessato, in modo schietto e sincero, ha risposto così: “Non può esserci riscatto…Le ferite sono troppo profonde…Purtroppo tutto quello che accade da bambino ti torna nei sogni da adulto…”. Ma il racconto del danzatore non è terminato qui. Infatti, l’uomo ha fatto sapere che tutto questo dolore è riuscito a trasformarlo nella sua forza interiore: “Il mio passato mi dà forza di migliorare e indirizzare altre persone…”.

Le esperienze di Enzo e Carmen nei reality show

Nel corso della lunga intervista per il periodico Vero, il giornalista ha chiesto ad Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo di parlare della loro esperienza all’Isola dei Famosi. Ricordiamo infatti, che i due danzatori hanno partecipato al reality show sia ognuno per i fatti propri, ma anche in coppia.

Inoltre, la donna ha fatto parte anche della versione iberica del programma, riuscendo a vincere quell’edizione. A tal proposito la soubrette ha dichiarato: “E’ stata un’esperienza intensa, estrema e molto interiore…Sicuramente mi ha fatto capire che so sempre trovare il lato positivo delle cose…”.

Il grande desiderio di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi

Enzo Paolo Turchi sposato con Carmen Russo da tantissimi anni, sempre nella stessa intervista rilasciata al noto magazine Vero, ha confessato anche un suo piccolo sogno nel cassetto. Di cosa si tratta? Il ballerino vorrebbe realizzare un reality show insieme alla sua dolce metà, ma sulla loro quotidianità.

“La gente continua a chiedercelo, forse perché portiamo buonumore…”, ha asserito l’ex partner di Raffaella Carrà nel celebre balletto ‘Tuca Tuca’. La coppia riuscirà prima o poi a farlo? Ricordiamo che i due da tempo hanno anche una scuola di danza a Palermo, ma purtroppo da più di un anno è chiusa a causa della pandemia.