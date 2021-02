Barbara D’Urso ‘sfrattata’ dallo studio di Live: “Cambio per risparmiare, lo cedo ad un’altra trasmissione”

Rivoluzione in casa Mediaset: i dettagli

All’interno di Mediaset continuano le rivoluzioni non solo sui prossimi palinsesti primaverili, ma anche degli studi che ospitano le trasmissioni televisive. Ebbene sì, il talk domenicale di Canale 5 l talk Live Non è la D’Urso cambia per la terza volta andrà in in onda in una sede differente. Nella prima stagione, il format è stato trasmesso nello studio 1 del Centro di produzione Mediapason.

Mentre la seconda e parte della terza nello studio 11 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese. Ma il 21 febbraio 2021 la padrona di casa Barbara D’Urso è stata costretta a salutarlo per trasferirsi in uno molto più piccolo. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo.

Live Non è la D’Urso cambia studio: le confessioni di Barbara D’Urso

A dare l’annuncio ci ha pensato la stessa Barbara D’Urso in una recente intervista rilasciata ad un noto quotidiano. Oltre a questo, la professionista napoletana ha confessato che non guarda mai la televisione.

“Dopo anni in cui ho usato il bellissimo studio di Live – Non è la d’Urso, dalla prossima domenica, per permettere alla mia azienda un risparmio, lo cedo a un’altra trasmissione e mi trasferisco nello studio di Mike Bongiorno. Per me è motivo d’orgoglio occupare quello studio che ha fatto la storia, ma certo cambiare in poco tempo è difficoltoso. Anche questo però per me significa cambiare pelle”, ha fatto sapere Lady Cologno che con il format domenicale stenda ad arrivare al 12% di share.

Live Non è la D’Urso lascia lo studio 11 per il 7, quello intitolato a Mike Bongiorno

Stando alle indiscrezioni che circolano in rete, lo studio 11 Mediaset di Cologno Monzese diventerà la casa del nuovo show comico del duo Pio e Amedeo. Una trasmissione televisiva rimandata da un anno per la pandemia e che ora dovrebbe vedere andare in onda nelle prossime settimane. L’Isola dei Famosi andrà, mentre, verrà trasmessa dai Robinie Studios, lo stesso dove abbiamo visto il format di Adriano Celentano.

Quindi, Live – Non è la D’Urso da domenica prossima, andrà in onda dallo studio 7, intitolato a Mike Bongiorno. Quest’ultimo, al momento ospita Mattino 5 di Federica Panicucci e Francesco Vecchi e Pressing. Al fianco c’è lo studio 6, la casa di Pomeriggio Cinque.