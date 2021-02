Oroscopo 22 febbraio 2021: Leone tra mille impegni, novità per Capricorno

L’Oroscopo del 22 febbraio 2021 denota una giornata particolarmente impegnativa per i nati sotto il segno del Leone. Positive novità lavorative, invece, per quanto riguarda i Capricorno.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La giornata odierna non comincerà esattamente nel migliore dei modi. Oggi potrebbero nascere delle incomprensioni sia per quanto concerne la sfera lavorativa sia personale. La situazione diventerà ancora più complessa se lascerete che i due ambienti si influenzeranno a vicenda.

Toro. Le tensioni vissute negli ultimi giorni andranno verso un graduale miglioramento. Specie in amore arriveranno delle belle soddisfazioni tra oggi e domani. In campo professionale, invece, è opportuno rivalutare alcuni progetti e, se necessario, fare un passo indietro.

Gemelli. Se c’è qualcosa che vi turba non esitate e parlatene liberamente con la persona direttamente interessata. Questo è il periodo adatto per lasciarsi andare ai chiarimenti e mettere da parte l’orgoglio. Dal punto di vista professionale, invece, potrebbero arrivare delle risposte entro la giornata.

Cancro. Periodo di rinascita per i nati sotto questo segno. L’Oroscopo di lunedì 22 febbraio vi anticipa che si prospetta una settimana parecchio produttiva. In campo sentimentale ci sono ottime possibilità di rimettersi in gioco. Nel lavoro si stanno sbloccando delle situazioni, tenete gli occhi ben aperti.

Leone. I nati sotto questo segno saranno impegnati tra mille cose da fare. Cercate di mantenere la calma e di svolgere una cosa per volta. In amore potreste rendervi conto che qualcosa sta cambiando nei confronti di una persona conosciuta da poco. Le storie molto lunghe, invece, potrebbero vivere una battuta d’arresto.

Vergine. Se state lavorando ad un progetto da diverso tempo, questo è il momento giusto di premere il piede sull’acceleratore. In campo sentimentale potrebbero nascere dei disguidi. Si tratterà di battibecchi passeggeri, che non dovrebbero portare conseguenze troppo gravi se gestiti con saggezza.

Previsioni 22 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi non è il giorno giusto per impelagarsi in discussioni che riguardano la sfera sentimentale. Vi sentite un po’ sottotono e questo potrebbe portare a delle complicazioni nei rapporti con gli altri. Dal punto di vista professionale, invece, dovete continuare ad avere pazienza.

Scorpione. Finalmente, dopo aver passato dei giorni un po’ difficili, a partire da oggi comincerà una nuova fase della vostra vita. Gettatevi a capofitto nei progetti che avete e fate di tutto per realizzarvi. Non lasciatevi abbattere da qualche piccolo impedimento. L’Oroscopo del 22 febbraio 2021 vi esorta all’azione.

Sagittario. Ottime notizie per quanto riguarda la sfera sentimentale. Se siete in attesa di una svolta sotto questo punto di vista, essa potrebbe arrivare prima di quanto ve lo aspettiate. Dal punto di vista professionale, invece, dovrete essere bravi a destreggiarvi tra i numerosi impegni.

Capricorno. I nati sotto questo segno stanno per completare la fase di transizione che è stata avviata a inizio anno. Chi sta cambiando lavoro o situazione sentimentale, entro la fine di questo mese avrà la possibilità di vedere concretizzarsi un progetto. In campo sentimentale, invece, c’è stabilità.

Acquario. Se siete alla ricerca dell’amore, questa potrebbe essere l’occasione giusta per cimentarvi in una nuova conoscenza. Cercate di non bruciare le tappe e, soprattutto, di non forzare nessuna situazione. Dal punto di vista del lavoro, invece, ci sono delle soddisfazioni in arrivo.

Pesci. In questo periodo sono favoriti i single in quanto è altissima la possibilità di fare delle nuove e interessanti conoscenze. Dal punto di vista del lavoro, invece, è opportuno fare un po’ di chiarezza. Non vi cimentate in mille progetti contemporaneamente, ma inseguite solo quelli che davvero vi interessano.