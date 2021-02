Domenica In, Vincenzo De Lucia imita di nuovo Barbara D’Urso: nel mirino il seno della conduttrice (VIDEO)

Nuovo appuntamento con Domenica In e nuova imitazione di Vincenzo De Lucia di Barbara D’Urso. Il comico è divenuto, ormai, estremamente popolare in tv e sul web soprattutto per le sue splendide imitazioni di Lady Cologno.

Il pubblico da casa, infatti, non aspettava altro che l’arrivo del protagonista da Mara Venier per poter assistere ad un nuovo show incentrato sul prendere in giro la presentatrice di Canale 5. Stavolta, a finire nel mirino sono state le inquadrature al seno che la regia di Mediaset sarebbe solita fare alla donna.

L’imitazione di Vincenzo De Lucia

Nel corso della puntata del 21 febbraio di Domenica In, Vincenzo De Lucia si è travestito nuovamente da Barbara D’Urso ed ha dato luogo ad un altro dei suoi soliti show. Dopo il grande successo della settimana scorsa, infatti, la Rai ha deciso di proporre nuovamente l’imitazione del comico. Quest’ultimo è entrato al termine dell’intervista che Mara Venier stava facendo a Carlo Verdone. L’imitatore ha ironizzato, ancora una volta, sui dati share menzionati costantemente da Lady Cologno.

Nello specifico, ha detto che la scorsa puntata avrebbe fatto guadagnare a Domenica In 7 miliardi di telespettatori. La trasmissione sarebbe stata vista su Urano, Marte e Nettuno. Moltissime testate giornalistiche autorevoli avrebbero parlato del mitico incontro tra le due matrone della televisione italiana. Per tale ragione, la D’Urso avrebbe deciso di concedere un nuovo incontro alla sua “rivale”.

Le inquadrature al seno di Barbara D’Urso

Mara, naturalmente, non ha potuto fare a meno di scoppiare a ridere dinanzi la parodia di Barbara D’Urso ad opera di Vincenzo De Lucia. In seguito, poi, quest’ultimo è passato a prendere di mira le inquadrature al seno fatte alla conduttrice Mediaset. Nello specifico, ha detto di aver portato con sé tre telecamere, ciascuna delle quali avrebbe dovuto dare luogo ad un’inquadratura differente. In realtà, invece, ciascuna di esse era finalizzata a mettere in bella mostra il seno della padrona di casa di Pomeriggio 5.

Al termine, la presentatrice ha salutato il suo ospite ed ha detto di essere molto felice che i telespettatori apprezzino le sue performance. Sul web, infatti, tale imitazione è divenuta virale e in molti si sono riversati sui social, specie Twitter, per commentare quanto accaduto. La maggior parte degli utenti non ha potuto fare a meno di complimentarsi con il comico per la sua bravura e ottima interpretazione.