GF Vip, Andrea Zenga e Rosalinda sotto le coperte: strani movimenti fanno discutere (VIDEO)

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sotto le coperte

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 sembra essersi formata un’altra coppia a tutti gli effetti. Stiamo parlando di quella composta da Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. I due gieffini sono sempre più vicini e sabato notte, dopo dopo una serie di baci si sono infilati sotto le coperte.

I telespettatori più attenti, visionando le immagini su Mediaset Extra hanno notato che dopo alcune coccole c’è stato qualche movimento. Ovviamente potrebbero essere dovuto a qualsiasi cosa, anche a delle semplici carezze, ma su Twitter si è scatenato il caos. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa si legge sui social network.

Le insinuazioni da parte del popolo del web

Su Twitter, infatti, c’è chi ha accusato Rosalinda Cannavò di non avere rispetto per il suo ex fidanzato Giuliano Condorelli. Ricordiamo infatti, che quest’ultimo settimane prima si è presentato all’esterno della casa del Grande Fratello Vip 5 con la chiave del suo appartamento chiedendo alla 28enne messinese di andare a convivere.

Mentre altri utenti si sono detti sicuri di quello che stava succedendo sotto le coperte tra l’attrice ed Andrea Zenga. Mentre altri ancora hanno insultato la siciliana dandole della poco di buono. Per sua fortuna tanti fan l’hanno difesa a spada tratta dagli attacchi dei leoni da tastiera. (Continua dopo il video)

Grande interesse per la coppia formata da Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò

La storia iniziata tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò ha preso forma da circa una decina di giorni e i due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 hanno già catturato l’attenzione dei fan e dei telespettatori del reality show di Canale 5. Una relazione che sembra stia coinvolgendo di più il pubblico rispetto alla coppia composta da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Per quale motivo?

Forse per il fatto che era data per scontata oppure semplicemente perché è nata subito dopo a quell’amicizia speciale tra Elisabetta Gregoraci e l’ex Velino di Striscia la Notizia a cui i fan si erano affezionati. Nel frattempo, la neo coppia sta catalizzando l’attenzione sui vari social network e dentro la casa tra i curiosoni della casa più spiata d’Italia.