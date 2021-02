Uomini e Donne, anticipazioni del 22 febbraio: lite tra Gemma e Tina, arriva la nuova tronista

Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Riparte una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Cosa accadrà nella puntata in onda su Canale 5, lunedì 22 febbraio 2021?

Gli spoiler forniti direttamente da Il Vicolo delle News, svelano che in studio, dopo l’uscita di Sophie Codegoni ci sarà l’ingresso della nuova tronista. Si chiama Samantha ed è una ragazza curvy. Inoltre si partirà come sempre con Gemma Galgani che litigherà con Tina Cipollari e chiuderà con il cavaliere Maurizio G.

Trono over: Gemma Galgani litiga con Tina Cipollari, lei si lamenta di Maurizio

Le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e Donne, svelano che in studio si presenteranno due nuove signore del Trono over. Si chiamano Isabella e Elsa e quest’ultima ha vissuto anni a Torino e conosce bene Gemma Galgani che era sua cliente nella profumeria dove lavorava. Prima di far entrare la 71enne piemontese faranno vedere un confessionale dove si lamenta del comportamento di Maurizio e naturalmente della sua acerrima nemica Tina Cipollari. Subito dopo entrerà la protagonista le parterre senior sulle note di “Sincerità” scelta dall’opinionista.

Anche oggi si discuterà sulle foto piccanti di Maurizio. Alla fine Gianni Sperti, dopo tanto parlare metterà fine alla discussione facendo notare che è inutile andare avanti visto che avevano già deciso di non conoscersi. Di conseguenza, i due andranno a sedere e lasciando il centro studio libero per altri cavalieri e dame. Durante la precedente lite la vamp frusinate si recherà in regia facendo chiudere il microfono a Gems e poi addirittura le farà mettere un distorsore vocale così che sembrasse una papera a parlare.

Trono classico: l’arrivo della nuova tronista Samantha

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne svelano anche che Maria De Filippi presenterà la nuova tronista: Samantha, una ragazza curvy. Quest’ultima è una ragazza mora, occhi azzurri, nata a Sapri ma vive a Roma visto l’accento. Una giovane che sprizza simpatia e con un bel caratterino bello forte.

A quanto pare lei doveva salire sul trono proprio ai tempi di Angela Nasti, ma poi la redazione del Trono classico optò per la napoletana. Infatti durante il video di presentazione la tronista lancerà una frecciatina velenosa alla nota influencer.