Francesco Oppini stronca Dayane: “Non è un’amica vera per Rosalinda, i loro baci solo per le telecamere” (VIDEO)

Francesco Oppini contro Dayane Mello

Chi ha seguito la quinta edizione del Grande Fratello Vip 5 sin dall’inizio ricorderà sicuramente che il rapporto tra Francesco Oppini e Dayane Mello era iniziato in modo fantastico e si è concludo in maniera pessima nell’arco di pochissime settimane. Il figlio di Alba Parietti, che è uscito dalla casa volontariamente lo scorso dicembre, domenica sera a Live Non è la D’Urso ha criticato la modella brasiliana accusandola di essersi comportata male con la 28enne messinese.

“Rosalinda ha una debolezza che la porta ad attaccarsi in maniera viscerale alle persone. Lo abbiamo visto con Dayane, adesso lo fa con Andrea Zenga. Il problema è che io non ho capito ancora chi è Ada o Rosalinda. In ogni caso la Mello le ha dimostrato che non è una vera amica. Se Dayane fosse stata davvero così tanto amica di Rosalinda come abbiamo pensato, non le avrebbe tirato le bordate che le ha tirato. Ok l’incoerenza, ma questo è oltre dai”, ha detto l’ex gieffino.

Le precedenti accuse alla modella brasiliana

Ma lo sfogo di Francesco Oppini non è terminato qui. Infatti, il ragazzo aveva usato altri termini duri contro Dayane Mello anche in un’intervista realizzata il mese scorso. In quell’occasione il figlio di Alba Parietti disse che purtroppo lui era convinto che i baci tra lei e Rosalinda Cannavò siano stati fatti soltanto per le telecamere.

L’attrice siciliana però ci ha davvero creduto nel loro rapporto, mettendoci tutta se stessa, ma non Dayane. “Quando hanno avuto i loro alti e bassi, l’ha pugnalata alle spalle. Non penso si sia infatuata, ma ritengo che molte cose siano state fatte soltanto per avere durante la diretta con Alfonso una di quelle famose clip“, ha tuonato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5.

La reazione del popolo del web alle dichiarazioni di Francesco Oppini

Le dichiarazioni di Francesco Oppini a Live Non è la D’Urso hanno fatto storcere il naso alle migliaia di fan di Dayane Mello. Infatti, molto di esse si sono scagliate contro il figlio di Alba Parietti ricordandogli che lui mesi fa avrebbe marciato sul sentimento che Tommaso Zorzi prova nei suoi confronti per andare avanti nel gioco.

Arriverà la replica da parte del diretto interessato? Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore. Nel frattempo, ecco il video in cui l’ex gieffino accusa la modella brasiliana: