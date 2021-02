Dayane Mello, dopo il suo crollo interviene la manager che sbotta: “Adesso basta!”(FOTO)

Il momento no di Dayane Mello al GF Vip 5

Senza ombra di dubbio le ultime settimane non sono state per nulla facili per Dayane Mello. Ricordiamo infatti, che recentemente la modella brasiliana ha subìto un gravissimo lutto, ovvero la morte del fratello Lucas di 26 anni a causa di un incidente stradale. Inoltre, in questi giorni la sua amicizia speciale con Rosalinda Cannavò ha subìto una battuta d’arresto.

Tutto questo stress e dolore accumulato ultimamente l’hanno fatta sbottare in una crisi di pianto avvenuta sabato sera all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. La manager della sudamericana, Paola Benegas, ha pubblicato il post di una pagina ‘Rosmello’ in supporto alla sua assistita. Andiamo a vedere nello specifico cosa ha scritto la donna.

Lo sfogo della manager di Dayane Mello sui social

Stanca di vedere Dayane Mello in quelle condizioni all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, la sua manager Paola Benegas ha scritto un post su Instagram. La donna ha detto di essere senza parole. Per lei non è giusto parlare in ogni angolo della casa così male per una persona che sta attraversando un lutto.

“Io sono schifata! Non riesco più a vedere la live, vedere Dayane Mello soffrire così, gente che parla alle sue spalle e il Grande Fratello che continua ad aizzare la situazione contro Dayane! Basta!”, ha tuonato la professionista sul noto social network. Quest’ultima ha continuato il suo sfogo così: “Sparlano h24 e lei non può difendersi! Noi vediamo tutto! Ti prego Paola Benegas facciamo qualcosa! Perché non si può più! Questa manipolazione è troppo negativa nei suoi confronti!”. (Continua dopo il post)

L’appello di Paola Benegas agli autori del GF Vip 5

Ma non è finita qui. Infatti Paola Benegas ha anche scritto un appello al Grande Fratello Vip 5, chiedendo agli autori del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini di mostrare i video degli inquilini che sparlano di Dayane Mello.

“Grande Fratello, domani sera fate vedere tutto quello che la gente dice alle spalle di Dayane, visto che (s)parlano di lei h24, non è giusto mostrare solo cose dette da Dayane e mai nulla detto dagli altri concorrenti ha subito un lutto da poco e la state facendo passare come un mostro, esponendola a un ulteriore stress psicologico assurdo! Spero che domani mostrate tutto perché la verità è un’altra! E te Grande Fratello lo sai molto bene! Due pesi e due misure! Adesso basta è ora di mostrare tutto”, ha concluso la donna. Ecco la Storia su IG: