GF Vip, Massimiliano Morra stronca la storia tra Rosalinda e Andrea Zenga: “Solo strategia” (VIDEO)

A Live Non è la D’Urso si parla della neo coppia del GF Vip 5

Nel nuovo appuntamento di Live Non è la D’Urso, l’ultimo nello studio 11 di Cologno Monzese, ovviamente non poteva mancare il solito talk dedicato al Grande Fratello Vip 5. Nella puntata del 21 febbraio 2021 si è parlato di tradimenti , ma nello specifico della situazione sentimentale di Adua Del Vesco, alias Rosalinda Cannavò.

Gli opinionisti presenti in studio, tra cui Massimiliano Morra, infatti, hanno espresso il loro giudizio sulla nuova relazione sentimentale che la 28enne messinese ha recentemente intrapreso con Andrea Zenga. Il rapporto tra i due gieffini è maturato in modo molto rapido, mentre l’attrice siciliana aveva ancora una storia in corso con il suo storico fidanzato Giuliano Condorelli, che ha deciso di disattivare i suoi canali social.

Rosalinda Cannavò ha usato delle strategie al GF Vip 5?

E mentre il siciliano Giuliano Condorelli diffidava la sua ex Rosalinda Cannavò, il Grande Fratello Vip 5 e tutti gli altri inquilini della casa di Cinecittà, il rapporto tra la messinese ed Andrea Zenga ha portato anche all’allontanamento dell’amica speciale Dayane Mello. Tantissimi fan delle due ragazze, infatti, ad oggi hanno accusato la 28enne siciliana di aver sfruttato la modella brasiliana solo per un tornaconto personale.

Nel nuovo appuntamento di Live Non è la D’Urso è intervenuto anche il finto ex fidanzato Massimiliano Morra. Ricordiamo che quest’ultimo in passato ha lavorato proprio con Adua Del Vesco nei set delle fiction prodotte dalla Ares Film, ed ha avuto anche una finta relazione sentimentale con lei. Idem con Gabriel Garko che mesi fa ha fatto coming out. (Continua dopo la foto)

Massimiliano Morra non crede alla coppia Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga

A Live Non è la D’Urso, l’attore napoletano Massimiliano Morra non ha espresso pareri positivi nei confronti della neo coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. L’ex gieffino si è accodato al pensiero di Dayane Mello.

“Lei è entrata parlando del suo fidanzato, innamoratissima… poi guarda caso a 15 giorni dalla fine del Grande Fratello Vip, perde la testa per Andrea Zenga. Mi sa di strategia. Non la vedo presa. Lui sì. Lei secondo me, siccome si sta rendendo conto che rischia di essere nominata…”, ha fatto sapere il professionista che, stando alle confessioni di Sonia Lorenzini, prima non salutava nessuno dietro le quinte del GF Vip 5. Ecco il video in questione: