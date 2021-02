Luigi Favoloso, foto osé a Paola Caruso? Interviene lui: “La Zamboni è fulminata” (FOTO)

Nella puntata di ieri di Live non è la D’Urso è tornata nuovamente Elena Morali per parlare del presunto tradimento subito dal suo ex fidanzato. Luigi Favoloso l’avrebbe tradita con Paola Caruso e le avrebbe mandato anche delle foto osé.

La questione, però, è apparsa più intricata di così. Rosi Zamboni, infatti, è intervenuta asserendo di avere delle informazioni chiave sulla vicenda. Tutto quello che è emerso durante la puntata, però, è stato prontamente smentito dal diretto interessato.

Le accuse di Rosi Zamboni

Poco fa, su Instagram, Luigi Favoloso è intervenuto in merito alla questione relativa alle presunte foto osé mandate a Paola Caruso. Stando a quanto trapelato durante il programma di Barbara D’Urso, pare che il giovane abbia tradito Elena con Paola a casa della Morali. In un primo momento si era ipotizzato che la presunta amante fosse una certa Rosi Zamboni, la quale si era assunta tutte le responsabilità sui social. In seguito, però, la donna in questione ha dichiarato di aver raccontato questa bugia solo per tutelare il suo amico Luigi e per salvaguardare l’immagine di Paola Cauruso.

Tuttavia, adesso che è stata tirata in ballo e accusata di aver raccontato menzogne, la donna ha deciso di rivelare tutto quello che sa sulla vicenda. Rosi ha insinuato che tra Luigi e Paola ci sia un rapporto che va oltre l’amicizia. Tra i due ci sarebbe stato anche uno scambio di foto alquanto spinte inviate principalmente da Favoloso. (Clicca qui per il video)

Luigi Favoloso e le foto osé

Quest’ultimo, però, non è rimasto in silenzio dinanzi tutte queste accuse ed ha deciso di replicare in modo piuttosto sarcastico sul suo profilo Instagram. Dopo la messa in onda della puntata, infatti, Luigi Favoloso ha pubblicato una IG Storie in cui ha smentito di aver mandato foto osé a qualcuno, tantomeno alla Caruso. Il giovane, inoltre, ha anche asserito di non sapere assolutamente chi sia questa Zamboni, al punto da dipingerla come una ragazza “fulminata”.

Le uniche foto un po’ più “spinte” che lo riguardano sono quelle presenti su OnlyFans, le quali sono assolutamente pubbliche e visibili a tutti. Per il resto, il protagonista ha asserito di non avere nessun interesse a dare ancora adito a questa persona e alle sue insinuazioni. Intanto, sul web, c’è ancora un congruo numero di persone che continua a credere che questa sia tutta una farsa organizzata per fare un po’ di gossip.