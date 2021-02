Maria Teresa Ruta gela Filippo Nardi in diretta: “Con lui non ci parlo” (VIDEO)

Maria Teresa Ruta stoppa Filippo Nardi

Un paio di settimane fa Maria Teresa Ruta clamorosamente è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 5. Senza ombra di dubbio la giornalista era una delle candidate alla vittoria finale, ma alla 22esima nomination ha avuto la peggio contro Samantha De Grenet ed Andrea Zenga. Domenica sera la madre di Guenda Goria è stata ospite a Live Non è la D’Urso e, dopo aver visto il Drive In con i suoi due figli, l’ex gieffina si è scontrata con le agguerritissime sfere luminose.

In una di queste c’era Filippo Nardi, anch’esso ex concorrente del GF Vip 5 e squalificato per frasi sessiste nei confronti della bionda conduttrice. Nel talk di Barbara D’Urso, dopo aver scoperto che nella sfera ci fosse il conte inglese, la donna ha fatto scendere il gelo dicendo di non aver nessuna intenzione di dialogare con lui. “Io con lui non ci parlo, perché io ancora non ho visto tutto i video con ciò che mi ha detto, ho voluto vedere solo le cose carine”, ha detto la Ruta. (Continua dopo il video)

Filippo Nardi chiarisce con la giornalista

Dopo la frase di Maria Teresa Ruta a Live è intervenuta la padrona di casa Barbara D’Urso dicendo che, mentre lei era ancora nel loft del Grande Fratello Vip 5, Filippo Nardi si è più volte scusato per il comportamento tenuto nei suoi confronti al GF Vip 5 con la figlia Guenda Goria. Domenica sera però, nel talk di Canale 5 il conte ha ritrattato le scuse dicendo sì di scusarsi ma, allo stesso tempo, che in realtà a lei non ha fatto nulla tranne qualche battuta goliardica.

L’inglese, inoltre ha continuato così: “Io non ho niente contro di te, anzi ti ammiro per la tua capacità di aver gestito cinque mesi di Grande Fratello Vip. Meriti un Oscar perché tu hai studiato a tavolino il tuo comportamento, che è stato causa indirettamente della mia eliminazione”.

Nuovo confronto tra Maria Teresa Ruta ed Alba Parietti

Sempre a Live Non è la D’Urso, Maria Teresa Ruta ha avuto un acceso confronto con Alba Parietti. In studio si è tornati a parlare della vicenda sul famoso tavolo di Alain Delon. Tra la soubrette piemontese e l’ex gieffina c’è stato l’ennesimo botta e risposta dopo quello avvenuto nella casa più spiata d’Italia.

“Tu ti sei rimangiata tutto, hai detto che io ti ho rubato il posto e poi l’hai ritrattato”, ha asserito la madre di Francesco Oppini. “Io ero andata a cambiarmi e quando sono scesa c’eri tu al tavolo”, ha risposto la giornalista da Carmelita.