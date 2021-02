GF Vip, frecciata velonosa di Stefania Orlando a Pierpaolo Pretelli: “E’ in modalità clip da solo?”

Pierpaolo Pretelli sconsolato per l’uscita di Giulia Salemi dal GF Vip 5

Recentemente nella casa del Grande Fratello Vip 5 si è verificato un episodio che ha fatto arrabbiare moltissimo tutti i telespettatori del reality show di Canale 5. A quanto pare, Stefania Orlando che venerdì scorso ha vinto il televoto contro Giulia Salemi, ha lanciato una frecciatina velenosa nei confronti di Pierpaolo Pretelli. Per questo motivo sui vari social network, ma in particolare su Twitter è scoppiata una vera e propria polemica. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Stefania Orlando lancia una frecciatina velenosa a Pierpaolo Pretelli

Venerdì sera, durante la diretta del Grande Fratello Vip 5 sulla rete ammiraglia Mediaset, Giulia Salemi è stata eliminata perdendo il confronto con Stefania Orlando. Senza ombra di dubbio tra l’influencer italo-persiana e la moglie di Simone Gianlorenzi è stata la nomination più calda dall’inizio della quinta edizione del programma condotto da Alfonso Signorini. Infatti, per alcuni giorni il televoto è andato addirittura in tilt.

L’uscita dell’ex fidanzata di Francesco Monte ha lasciato nello sconforto Pierpaolo Pretelli. Il giorno dopo infatti, l’ex Velino di Striscia la Notizia si è isolato nel giardino del loft più spiato d’Italia, lasciandosi andare alla malinconia.

La reazione del popolo del web alla battuta di Stefania Orlando

Tale scena non è passata inosservata all’occhio sempre vigile di Stefania Orlando. Quest’ultima infatti, che in quel momento si trovava in veranda con il caro amico Tommaso Zorzi ha fatto una battura ironica sul 30enne lucano. “Pierpaolo è in modalità clip da solo?”, ha detto la bionda conduttrice, ma la frase sarcastica ha fatto storcere il naso ai numerosi fan dei Prelemi e su Twitter sono arrivati una serie di commenti al vetriolo. “Chi vede il marcio, è perché ce l’ha dentro”; “In questi cinque mesi hai perso la tua sensibilità…”, si legge sul noto social network.

Ma degli utenti hanno accusato la gieffina in questo modo: “Non tutti pensano alle strategie come fai tu. C’è anche chi vive i sentimenti veri. Quando hai pianto nella sauna per il tuo ex marito, nessuno ti ha accusata… Fai lo stesso anche tu”. Nel frattempo, ormai mancano pochissimi giorni alla finalissima di questa lunga edizione. Il primo di marzo chi vincerà il GF Vip 5? Staremo a vedere.