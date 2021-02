DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 24 febbraio: gelo tra Can e Sanem

Terzo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca di Canale 5 con Cana Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nella nuova puntata in onda mercoledì 24 febbraio 2021? Gli spoiler rivelano che Can deciderà di raggiungere suo padre per salutarlo.

Ma quest’ultimo organizzerà un piano per far incontrare il figlio e Sanem. Il fotografo scoprirà tutto e fuggirà via. Per strada incontrerà la sua ex e tra i due i rapporti sono molto tesi e freddi.

Can va a trovare il padre Aziz

Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda mercoledì 24 febbraio 2021, rivelano che Can dopo aver avvisato il padre Aziz del suo arrivo a Istanbul per incontrarlo, arriverà alla tenuta di Sanem. Il Divit riabbraccerà l’anziano uomo presso la nuova casa della Aydin. Ovviamente il fotografo, sarà ignaro della verità, ossia che la sua ex, CeyCey, Muzaffer e suo padre sono i nuovi proprietari della Fikri Harika. Quest’ultimi e Deren saranno super contenti di rivedere il fratello di Emre, che nel frattempo non perderà tempo per chiedere ai suoi ex dipendenti come mai si trovino tutti lì riuniti.

Quando scoprirà che si trova dentro la nuova abitazione della scrittrice, Can deciderà di andare via, ma nel momento in cui sta per tornare nella sua barca si troverà davanti la sua ex. A quel punto la giovane gli chiederà quest’ultima chi chiedere per quale ragione è tornato in città. Dopo avergli detto che è lì per il padre, la Aydin oltre a chiedergli di fr finta di non averla vista lo inviterà ad andarsene via per sempre.

Can e Sanem si incontrano ed è scontro

Gli spoiler di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Sanem comunicherà ai suoi soci la sua intenzione di partire di nuovo. A quel punto Deren si precipiterà da Can supplicandolo di non lasciare ancora una volta Istanbul. Per riuscire nel suo piano, CeyCey farà credere al Divit che suo padre Aziz ha avuto un malore. Nel frattempo, Leyla ed Emre si incontreranno con una coppia di amici al ristorante dicendo loro di essere alla ricerca di un nuovo impiego.

Ad un certo punto, la primogenita di Mevkibe riceverà una telefonata da Sanem, invece Emre verrà chiamato dal fratello maggiore. La scrittrice dirà alla sorella che il fotografo si è dimenticata di lei, poiché non appena si sono rivisti non l’ha nemmeno guardata. Le medesime parole verranno pronunciate da quest’ultimo al fratello. In più i due sposii verranno a conoscenza che Aziz, dopo aver avuto un malessere improvviso, ha deciso di fermarsi la tenuta della Aydin.