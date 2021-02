Oroscopo 23 febbraio 2021: lavoro al top per Pesci, Ariete sottotono

L’Oroscopo del 23 febbraio 2021 denota una giornata particolarmente difficoltosa per i nati sotto il segno dell’Ariete. I Pesci, invece, devono cogliere la palla al balzo nel lavoro in quanto è un periodo molto positivo. I Sagittario sono fortunati.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La settimana non è cominciata esattamente nel migliore dei modi. Oggi potrebbero sorgere delle incomprensioni in campo sentimentale, quindi, cercate di mantenere la calma. Nel lavoro, invece, vi sentite un po’ stanchi e demotivati, c’è bisogno di una novità che riaccenda un po’ le vostre motivazioni.

Toro. Oggi sarà una giornata caratterizzata da una buona dose di razionalità. Non amate mettervi in situazioni rischiose, pertanto, specie dal punto di vista lavorativo sarete spinti a prendere decisioni o a schierarvi solo quando siete certi di non sbagliare. Anche in amore sentirete il bisogno di stabilità.

Gemelli. L’Oroscopo del 23 febbraio 2021 denota una giornata molto positiva per quanto riguarda le vicende di cuore. Non è escluso che possiate fare qualche incontro interessante. Concedetevi qualche momento romantico con la persona amata. Nel lavoro, invece, l’impegno verrà ricompensato.

Cancro. La Luna nel segno metterà in luce gli aspetti maggiormente sensibili del vostro carattere. Nei rapporti di coppia sarete più malleabili, mentre per quanto riguarda i rapporti lavorativi, potreste avere bisogno di tirare fuori il carattere. In questo periodo c’è una particolare necessità di sentirsi in pace con voi stessi e con il mondo.

Leone. Se nell’ultimo periodo avete discusso con qualcuno, meglio non provare a chiarire nella giornata odierna, in quanto potreste finire per fare peggio. Nel lavoro, invece, ci sono state delle incomprensioni e delle tensioni. Cercate di essere cauti e di giocare d’astuzia senza esporvi troppo.

Vergine. Le piccole incomprensioni in un rapporto sono assolutamente normali, caso diverso è, invece, se esse si trasformano in discussioni continue. Cercate di fermarvi un attimo per capire se la strada che avete preso o state per prendere sia davvero quella giusta. Nel lavoro ci saranno dei riconoscimenti.

Previsioni 23 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Coloro i quali stanno vivendo rapporti altalenati, potrebbero giungere ad un punto di collisione. Cercate di pensare un po’ di più a quelle che sono le vostre priorità. Anche in campo professionale potrebbero esserci delle incomprensioni o dei ritardi e la cosa potrebbe agitarvi.

Scorpione. Dal punto di vista sentimentale la situazione è estremamente positiva. Ottimo momento per fare passi avanti in una relazione o per fare nuove conoscenze. In campo economico, invece, potrebbe esserci una piccola battuta d’arresto. La situazione, però, tornerà a migliorare prossimamente.

Sagittario. L’Oroscopo del 23 febbraio 2021 denota una giornata estremamente positiva per voi sotto tutti gli aspetti. Sia l’amore sia il lavoro stanno procedendo a gonfie vele. Questo è un anno molto fortunato per voi. Cogliete la palla al balzo per intraprendere nuovi progetti.

Capricorno. La giornata odierna metterà in evidenza alcune difficoltà in campo economico. Ci sono delle spese di troppo e questo potrebbe contribuire a generare uno stato di agitazione. Per quanto riguarda i rapporti di coppia, invece, potrebbe sorgere qualche conflitto, ma nulla di irrisolvibile.

Acquario. I nati sotto questo segno si trovano in un momento in cui appare prioritario riuscire a piacere agli altri e riscuotere consensi. Questo, quindi, vi spingerà a comportarvi sempre in maniera impeccabile, in modo da non incorrere in errori. Per quanto riguarda il lavoro, invece, presto ci saranno opportunità per un cambiamento.

Pesci. Questo è il momento giusto per darsi da fare dal punto di vista lavorativo. Battete il ferro finché è caldo, non è il momento di gettare la spugna, anche se avete vissuto dei momenti di down. Anche in amore è prevista una ripresa, che raggiungerà il suo massimo apice nel prossimo mese.