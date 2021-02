Giulia Salemi contro alcuni ex coinquilini del GF Vip: nel mirino Zelletta, Rosalinda e altri (FOTO)

Da quando Giulia Salemi è uscita dalla casa del GF Vip, gli utenti del web non stanno facendo altro che tenere sotto controllo ogni suo movimento social. La ragazza ha rotto il silenzio commentando questa esperienza e ringraziando tutte le persone che l’hanno accompagnata e sostenuta.

Tra gli interventi dell’influencer, però, non sono mancati dei like sospetti che la protagonista pare abbia lasciato al di sotto di commenti parecchio pungenti contro alcuni ex compagni d’avventura. Nel mirino ci sono finiti soprattutto Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò.

L’attacco di Giulia Salemi contro Zelletta

Ufficialmente, Giulia Salemi ha ringraziato tutti gli ex coinquilini del GF Vip attraverso un post su Instagram. Ufficiosamente, però, la ragazza pare stia lanciando qualche stoccata ad alcuni di loro per come si sono comportati nei suoi confronti. A destare sgomento è stato, innanzitutto, uno strano cambiamento tra i segui dell’influencer. In molti hanno notato che la protagonista avrebbe rimosso il segui a Francesco Oppini e Rosalinda Cannavò, ma non è tutto. (Continua dopo il post)

Giulia ha messo dei like a dei commenti di alcuni fan esplicitamente contro Rosalinda e Zelletta. Per quanto riguarda quest’ultimo, un utente di Twitter ha commentato la puntata di ieri del GF Vip Radio ponendo l’accento su di una differenza sostanziale di comportamento tra i due Andrea. Mentre Zenga si è offerto di duettare con Pierpaolo per non fargli sentire la mancanza di Giulia, Zelletta ha esordito con il motto: “Squadra vincente non si cambia”.

Nel mirino anche Rosalinda del GF Vip

Per molti utenti, in questo modo l’ex tronista di Uomini e Donne ha dimostrato di essere davvero egoista e poco partecipativo al dolore del suo coinquilino. Ebbene, la Salemi ha messo un like al commento in questione. In seguito, poi, Giulia Salemi ha approvato anche il commento di un utente contro un’altra sua ex coinquilina del GF Vip, ovvero, Rosalinda. La fan ha scritto che la Cannavò dovrebbe lavorare maggiormente su se stessa in quanto è parecchio incoerente.

Ebbene, anche in questo caso non è mancato il consenso della fidanzata di Pretelli. Attraverso queste vie traverse, dunque, la protagonista starebbe manifestando il suo dissenso nei confronti di alcuni ex compagni d’avventura. Proprio in virtù di questo, non ci resta che attendere per vedere se la ragazza abbia qualcosa di esplicito da dichiarare a riguardo.