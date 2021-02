Dayane Mello svela un segreto a Tommaso Zorzi: “So le percentuali della nomination Giulia-Stefania”, lui scioccato (VIDEO)

Dayane Mello confessa un segreto a Tommaso Zorzi

Manca sempre poco alla finalissima del Grande Fratello Vip 5 che è fissata per il prossimo lunedì primo marzo. Per questo motivo alcuni concorrenti rimasti in gioco iniziano a fantasticare cosa accadrà una volta fuori dalla casa più spiata d’Italia. Ad esempio, Tommaso Zorzi e Dayane Mello si sono ritrovati nella sauna e ne hanno approfittato per parlare del più e del meno. Ad un certo punto però, la modella brasiliana ha rivelato un segreto al rampollo meneghino con il quale ha stretto nuovamente nelle ultime settimane.

Nello specifico, tutto è partito dal fatto che il 25enne milanese ha fatto presente alla sudamericana di credere che Stefania Orlando sia un’avversaria abbastanza temibile per il trionfo finale. Ricordiamo infatti, che la moglie di Simone Gianlorenzi ha battuto Giulia Salemi nell’ultima nomination. E proprio durante la conversazione l’ex compagna di Stefano Sala ha spiazzato tutto il pubblico compreso il coinquilino.

La modella brasiliana conosce i dati delle percentuali delle nomination

Mentre stava parlando con Tommaso Zorzi, ad un certo punto Dayane Mello ha inizialmente detto di pensarla allo stesso modo, e subito dopo gli ha confessato le percentuali della nomination Giulia Salemi e Stefania Orlando dello scorso venerdì. “Si è vero…Hai ragione…Stefania ha vinto con il 53%…Erano davvero vicine…”, ha detto la modella brasiliana.

La rivelazione della sudamericana al Grande Fratello Vip 5, però, ha preso in contropiede il rampollo meneghino, il quale in un primo momento ha spalancato la bocca perché non riusciva a capire come l’inquilina fosse a conoscenza di questi numeri. Immediatamente dopo, il 25enne le ha chiesto come abbia avuto queste informazioni. Come avrà risposto l’ex di Stefano Sala?

Tommaso Zorzi rimane sorpreso dalla rivelazione di Dayane Mello

Tommaso Zorzi rivolgendosi a Dauane Mello dentro la sauna della casa del Grande Fratello Vip 5, le ha detto: “Davvero? Ma come fai a saperlo? Chi te l’ha detto?”. A quel punto la diretta interessata ha immediatamente risposto al 25enne milanese di aver avuto tale informazione ore prima da alcuni fan.

Nel dettaglio, quest’ultimi si sarebbero appostati fuori dal loft più spiato d’Italia che hanno urlato con il megafono le percentuali della nomination di venerdì scorso. “Dei ragazzi l’hanno urlato ore fa fuori dalla Casa…Lì l’ho scoperto…”, ha concluso la sudamericana. La 31enne ha detto la verità? Ecco il video in questione: