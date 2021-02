Karina Cascella attacca ferocemente Maria Teresa Ruta: “Quanto sei falsa…”

Maria Teresa Ruta contro le cinque sfere di Live Non è la D’Urso

Domenica sera, a distanza di una settimana dall’uscita della casa del Grande Fratello Vip 5, Maria Teresa Ruta è stata ospite nel nuovo appuntamento di Live Non è la D’Urso. La madre di Guenda Goria, dopo aver chiarito di evitare un rapporto troppo affiatato con l’ex marito Amedeo per rispetto del compagno Roberto Zappulla, ha scelto di rispondere alle domande delle sfere luminose.

Dietro queste ultime erano presenti Simona Tagli, Alba Parietti, Filippo Nardi, Fulvio Abbate e Karina Cascella. E proprio con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne c’è stato un acceso battibecco, mentre con il conte inglese si è rifiutata di parlare. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

Acceso botta e risposta tra Maria Teresa Ruta e Karina Cascella

Durante il confronto con le sfere luminose da parte di Maria Teresa Ruta, ad un certo punto Karina Cascella ha preso la parola per accusarla di finto buonismo. “Ti nominano Stefania e Tommaso, i tuoi migliori amici e tu cosa fai? Entri nella casa con il tuo sorrisone e invece di essere arrabbiata come un essere umano, giustamente, farebbe dici che siete amici. Ma amici di cosa? Ti hanno nominato e hanno fatto in modo che tu fossi eliminata. La gente ti apprezzerebbe di più se tu fossi più reale, c’è un finto buonismo. Tu col tuo sorriso dici tante cattiverie. Lanci un sacco di frecciatine”, ha asserito la storica opinionista dei programmi di Barbara D’Urso.

Di conseguenza, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha replicato così: “Cinque mesi lì dentro hanno creato qualcosa che va al di là della nomination”. L’ultima parola però, è stata quella dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Tu non sei Maria Teresa Ruta sei Madre Teresa di Calcutta”.

L’ex gieffina non vuole parlare con Filippo Nardi

Sempre a Live Non è la D'Urso, quando si è girata la sfera rossa che nascondeva Filippo Nardi, l'ex gieffina si è immediatamente opposta. Il conte inglese mesi fa è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 5 per le frasi sessiste nei confronti di Maria Teresa Ruta.

Quest’ultima rivolgendosi alla padrona di casa Barbara D’Urso, ha detto: “Io con lui non parlo, perché io ancora le cose non le ho viste. Ho voluto solo vedere tutte le cose belle del Grande Fratello. Lui può parlare assolutamente, ma io…”. A quel punto ha preso la parola Karina Cascella dicendo: “Che stupidaggine. Tua figlia ci parla e tu non ci parli. Tua figlia è stata paparazzata con lui e tu non ci vuoi parlare. Lo vedi quanto sei falsa?”.