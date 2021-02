GF Vip, Andrea Zelletta critica Andrea e Rosalinda in intimità: “Dov’è finito il pudore?”

Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga si lasciano travolgere dalla passione

Ad un paio di settimane dalla conclusione del Grande Fratello Vip 5 si è formata una nuova coppia, quella composta da Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga. Dopo qualche titubanza iniziale, alla fine i due si sono fatti travolgere dalla passione e dal sentimento. Quindi da qualche giorno a questa parte non si nascondono più. Nonostante la 28enne messinese deve ancora chiarire con il fidanzato Giuliano Condorelli, fanno tutto alla luce del sole.

Ultimamente infatti, non sono mancati nemmeno i momenti di intimità tra il figlio dell’ex portiere dell’Inter e l’attrice siciliana. Per questo motivo, l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta insieme all’amico Tommaso Zorzi ha lanciato delle frecciatine velenose nei confronti della neo coppia.

Andrea Zelletta lancia delle frecciate velenose alla neo coppia

Nello specifico, per avere un po’ di intimità all’interno del loft del Grande Fratello Vip 5, Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga ha cercato di nascondersi sotto le coperte. Lì possono stare tranquilli e soprattutto soli. E soprattutto dire e fare delle cose che altrimenti tutte le telecamere dissipate nella casa di Cinecittà riprenderebbero immediatamente. Recentemente i due gieffini si stavano coccolando nel letto e non si sono resi conto che in stanza con loro vi erano anche Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi.

Quest’ultimi infatti, li stavano spiando e hanno approfittato della situazione per commentare le manifestazioni d’affetto che si stavano scambiando i due nuovi fidanzatini. “Non siamo mica ad Ex on the Beach qua”, ha asserito il rampollo meneghino, menzionando il fortunato reality show di Mtrev. Ricordiamo infatti, che in questo programma le coppie che vi partecipano si lasciano andare a dei momenti di forte intimità e trasporto fisico.

Zelletta ironico sui movimenti sotto il letto tra Zenga e Cannavò

Dopo Tommaso Zorzi è stato il turno del suo amico Andrea Zelletta che ha detto: “Quello diceva pudore…ma dov’è finito il pudore?”. Ovviamente il tono dell’ex tronista di Uomini e Donne era ironico, lanciando una frecciatina velenosa alla neo coppia che è nata all’interno della casa più spiata d’Italia. Subito dopo il fidanzato di Natalia Paragoni ha detto ad Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò di fare le cose con calma. Il motivo? I due si stavano lasciando andare, forse un po’ troppo, sotto le coperte del loro letto matrimoniale.

Manca solo una settimana al termine della quinta ed interminabile edizione del reality show di Canale, e nel loft di Cinecittà si è ufficialmente accesa la passione tra la 28enne messinese e il modello. La ragazza, per vivere al meglio la sua storia d’amore con il gieffino, ha preso una clamorosa decisione. Ovvero quella di troncare la sua relazione sentimentale con Giuliano Condorelli che andava avanti da ben dieci lunghi anni.