Flirt tra Beatrice e Giorgio di Uomini e Donne? Interviene lei: “Esperienza particolare” (FOTO)

In questi giorni si è molto discusso di un incontro avvenuto tra Beatrice e Giorgio di Uomini e Donne. I due ex corteggiatori del talk show pomeridiano, dopo aver appreso di non essere le rispettive scelte di Davide e Sophie, si sono molto legati.

Il loro rapporto, però, ha generato dei fraintendimenti. Molte persone hanno cominciato a sospettare che tra i due possa essere nato qualcosa di più e, naturalmente, hanno cominciato a diffondersi i pettegolezzi. A tal proposito, la Buonocore ha deciso di fare un po’ di chiarezza.

Beatrice sul rapporto con Giorgio

Tra Beatrice e Giorgio è nata una bella amicizia dopo Uomini e Donne. I due protagonisti si sono trovati a condividere entrambi un’esperienza molto particolare, in quanto non sono stati scelti dai tronisti che corteggiavano. Vivere questo dolore ha contribuito ad avvicinarli parecchio. I due, infatti, sono stati avvistati insieme in atteggiamenti piuttosto complici, per tale ragione, in molti hanno cominciato a fare delle illazioni. Dopo numerosi rumors, la Buonocore ha rotto il silenzio spiegando cosa stia succedendo.

La ragazza ha esordito dicendo di essere abbastanza basita che nel 2021 ci siano ancora delle persone che non riescano a comprendere che un uomo e una donna possano essere anche amici. Tra lei e Giorgio si è venuto a creare uno splendido rapporto di amicizia, che esula completamente da qualunque altro tipo di legame. La protagonista, inoltre, ha ammesso che, dopo aver appreso che il giovane non fosse stato scelto da Sophie, lo ha subito contattato.

Cosa ha fatto la Buonocore dopo Uomini e Donne

I due, quindi, si sono sentiti per diverso tempo ed hanno avuto modo di confrontarsi e di parlare molto di tutto il loro percorso nello studio di Maria De Filippi. Tra di loro si è creato un felling molto gradevole a cui non sono disposti a rinunciare. A tal proposito, Beatrice ha approfittato di alcuni impegni lavorativi nei pressi di dove abita Giorgio per cui i due ex corteggiatori di Uomini e Donne si sono visti più volte.

La Buonocore non ha negato di volergli molto bene ma, almeno per il momento, non c’è nulla di più tra loro. Il ragazzo, dal canto suo, si è limitato a condividere l’Instagram Storie di Beatrice in segno di approvazione della versione dei fatti della protagonista. Non ci resta che attendere per capire se il loro rapporto si evolverà in qualcos’altro.