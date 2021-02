Uomini e Donne spoiler puntata odierna: i due tronisti si ambientano, accolta Samantha

Continuano gli appuntamento con Uomini e Donne e gli spoiler relativi alla puntata odierna, di martedì 23 febbraio, rivelano che si parlerà un po’ di più del trono classico. Mentre la prima puntata della settimana è stata incentrata unicamente sulle dinamiche dei più adulti, quella di oggi vedrà al centro dell’attenzione i più giovani.

A tal proposito, la padrona di casa farà entrare in studio i due nuovi tronisti, Giacomo e Massimiliano e in seguito verrà dato spazio alla presentazione della nuova tronista. Lei è Samantha ed ha 30 anni. La sua caratteristica principale è che è una donna curvy.

Dove eravamo rimasti a Uomini e Donne

La puntata odierna di Uomini e Donne proseguirà da dove ci eravamo interrotti, ovvero, dalle accese liti tra Tina e Claudio. L’esponente del parterre maschile è il nuovo bersaglio dell’opinionista. Secondo la vamp, infatti, l’uomo non tiene assolutamente a Sabia e, peraltro, si comporta in modo piuttosto arrogante e sgarbato. Per tale ragione, tra i due non mancheranno i battibecchi. Gemma, invece, ha chiuso anche la conoscenza con Maurizio P.

Quest’ultimo ha dichiarato di essere rimasto folgorato da una nuova esponente del parterre femminile, ovvero, Paola. Lei è una new entry che da pochi giorni è entrata a far parte del programma. Per tale ragione, nell’ultima messa in onda la donna si è presentata a tutti ed ha subito gettato gli occhi su Armando. Non ci resta che attendere, dunque, per capire se tra i due nasca qualcosa.

Nella puntata odierna: spazio ai giovani

In merito al trono classico, invece, nella puntata odierna di Uomini e Donne vedremo che i due tronisti cominceranno a mostrarsi molto più a loro agio nello studio. Dopo una prima puntata alquanto movimentata e disorientante, infatti, oggi Giacomo e Massimiliano saranno molto più tranquilli e cominceranno a relazionarsi un po’ di più con le loro corteggiatrici. Ricordiamo che entrambi sono rimasti colpiti da tre corteggiatrici in particolare, pertanto, vedremo come hanno deciso di rapportarsi a loro.

Successivamente, poi, vedremo che verrà presentata anche Samantha, la nuova tronista del programma. La ragazza ha 30 anni e viene da Sapri e conquisterà tutti con il suo video di presentazione. Essendo un po’ in carne, la protagonista ha ammesso di non dare molta importanza all’involucro di una persona, ma di essere concentrata solo sulla testa. Per dimagrire c’è sempre tempo, essere intelligenti e acuti, invece, è decisamente più faticoso.