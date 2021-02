Uomini e Donne, caporedattrice in ospedale: “È stato molto doloroso”, tutto il parterre addolorato (FOTO)

La caporedattrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, è finita in ospedale a causa di un intervento chirurgico. La collaboratrice di Maria De Filippi era sparita dai social da alcuni giorni e la cosa aveva fatto preoccupare parecchio i numerosi fan.

A distanza di quattro giorni, dunque, la protagonista ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare cosa le sia successo. Al di sotto del post in questione, naturalmente, non sono mancati i commenti di appoggio e sostegno da parte di tutti gli esponenti del parterre.

La caporedattrice Raffaella Mennoia esce dall’ospedale

Raffaella Mennoia, storica caporedattrice di Uomini e Donne, non ha passato momenti molto piacevoli in quanto è stata ricoverata in ospedale. La donna ha dovuto trascorrere ben quattro giorni all’interno della struttura sanitaria per poter trascorrere il decorso post operatorio in totale sicurezza. Trascorsi questi giorni, poi, è stata finalmente dimessa ed è potuta tornare a casa sua. Solo in tale occasione ha deciso di rompere il silenzio sui social per rassicurare tutti i fan che si erano preoccupati.

La donna ha mostrato uno selfie in cui è ripresa lei con un camice chirurgico, una mascherina e dei cerotti al braccio. Il suo sguardo è parecchio provato e stanco. Al di sotto del post in questione, la protagonista ha aggiunto una didascalia. Nello specifico, ha detto che, purtroppo, questa non è la prima volta che si sottopone ad un intervento, tuttavia, questa volta è stato davvero doloroso.

Il sostegno degli esponenti di Uomini e Donne

Ricordiamo che alcuni anni fa fu costretta a sottoporsi a un intervento alla tiroide che è stato parecchio invasivo. Ad ogni modo, in questa circostanza, complice probabilmente anche l’emergenza sanitaria che imperversa nel mondo, la situazione è stata peggiore. Adesso che è stata dimessa dall’ospedale, però, la caporedattrice di Uomini e Donne ha dichiarato di non vedere l’ora di poter tornare al suo lavoro, specie per quanto riguarda il serale di Amici e i casting di Temptation Island.

Moltissimi esponenti del parterre del talk show pomeridiano hanno commentato al di sotto del post in questione mettendo un cuore o scrivendo una frase d’incoraggiamento. Tra di essi ci sono stati volti attualmente presenti in studio, come Roberta Di Padua e Gemma Galgani, e altri che, invece, non ne fanno più parte. Tra di essi spuntano i nomi di Teresa Langella, Sophie Codegoni, Francesco Monte, Leonardo Greco e molti altri.