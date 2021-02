Uomini e Donne, anticipazioni del 23 febbraio: Roberta e Riccardo discutono, scende la nuova tronista

Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi e che va in onda da oltre 24 anni. Cosa accadrà nella puntata in onda su Canale 5, martedì 23 febbraio 2021?

Gli spoiler forniti direttamente dal portale Il Vicolo delle News, svelano che in studio, dopo l’uscita di Sophie Codegoni ci sarà l’ingresso della nuova tronista. Stiamo parlando di Samantha ed è una ragazza curvy. In più si parlerà ancora una volta di altri due pilastri del Trono over, ossia Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua.

Trono over: discussione tra Riccardo e Roberta

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne svelano, che al centro studio giungeranno Riccardo e Antonella. Quest’ultimi sono stati a cena insieme e si sono trovati abbastanza bene. L’uomo è uscito anche a fare colazione con Elisabetta ma si è solo accennato alla vicenda. Naturalmente si inizierà a parlare anche della storia con Roberta Di Padua che la dama la scorsa registrazione ha voluto interrompere. Guarnieri le ha mandato dei messaggi in occasione della Festa di San Valentino per dirle che gli mancava tanto.

Lei nell’appuntamento di oggi pomeriggio dirà che non voleva in realtà troncare la frequentazione, ma siccome ci sono delle mancanze che non riescono a superare, come ad esempio che non si sente desiderata da lui. Il cavaliere perderà le staffe dopo aver sentito queste dichiarazioni perché in realtà a non sentirsi desiderato fisicamente è lui. Alla fine si verrà a conoscenza che c’è stato un misunderstanding perché la dama non si riferiva all’intimità. All’ultimo decideranno di vedersi la sera per chiarirsi.

Trono classico: la presentazione della nuova tronista

Gli spoiler dell’appuntamento di oggi pomeriggio di Uomini e Donne dicono anche che la conduttrice Maria De Filippi presenterà la nuova tronista. Quest’ultima si chiama Samantha ed è una ragazza curvy. Si tratta di una ragazza mora, occhi azzurri, nata a Sapri ma vive nella Capitale visto l’accento. Una giovane che sprizza simpatia e con un bel caratterino abbastanza forte.

A quanto pare la tronista doveva salire sul trono proprio ai tempi di Angela Nasti, ma poi la redazione del Trono classico decise di scegliere per la partenopea. Infatti durante la clip di presentazione Samantha lancerà una frecciatina velenosa alla nota influencer.