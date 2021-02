GF Vip, Dayane sbotta alle spalle di Stefania Orlando: “Manipola le persone, mi ha ferito”

Dayane Mello contro Stefania Orlando

Tra poco meno di una settimana Alfonso Signorini decreterà il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip 5. Ormai sono saltati tutti gli equilibri all’interno della casa più spiata d’Italia e ognuno usa la propria strategia per arrivare alla finalissima. Recentemente Dayane Mello si è lasciata andare ad un ennesimo sfogo nei confronti di Stefania Orlando.

Nello specifico, la modella brasiliana ha sparlato alle spalle della moglie di Simone Gianlorenzi e lo ha fatto con la compagna d’avventura Samantha De Grenet. Stando alla sudamericana, alla bionda conduttrice non fregherebbe nulla di Rosalinda Cannavò e la sua sarebbe solo un piano strategico per rimanere a lungo dentro il reality show di Canale 5.

La modella brasiliana sparla la bionda conduttrice

Parlando con Samantha De Grenet al Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello riferendosi a Stefania Orlando ha detto: “È stato un modo di manipolare le persone, è stata una cosa orribile quella di Stefania, mi ha ferito tantissimo”. La modella brasiliana ha menzionato anche i video che ha avuto modo di visionare nel corso degli ultimi appuntamenti del reality show su Canale 5.

Clip nelle durante quali la moglie di Simone Gianlorenzi non usava dei bi termini nei confronti della sudamericana che recentemente ha subìto un grave lutto. “Lei è stata dalla parte di Rosalinda, perché sa che così non la nomina”, ha detto ancora l’ex fiamma di Stefano Sala, dicendo anche che in realtà l’avvicinamento della Orlando verso la 28enne messinese sarebbe studiato a tavolino per andare per l’ennesima volta contro di lei.

Samantha De Grenet ascolta il suo sfogo senza replicare

Durante il confronto con Samantha De Grenet, Dayane Mello ha continuato così lo sfogo: “Lei non lo fa perché lo sente, lo fa per andare contro me”. Ma non è finita qui, sempre nella casa del Grande Fratello Vip 5 ha continuato così: “C’è tutto un interesse dietro ogni sua azione. Stai zitta, fatti i ca… tuoi”. Ovviamente tutto questo è stato detto alle spalle di Stefania Orlando. Alfonso Signorini glielo mostrerà in diretta su Canale 5?

Lo sfogo della sudamericana ha lasciato abbastanza perplessa la De Grenet che è rimasta solo ad ascoltare senza esprimere il suo giudizio. Il motivo? In questo modo la soubrette romana evita di schierarsi dalla parte dell’una o dell’altra inquilina del loft più spiato d’Italia, entrambe abbastanza forti nelle dinamiche del gioco. In poche parole, a pochi giorni dalla finalissima del GF Vip 5, il clima tra i concorrenti non è per nulla sereno.