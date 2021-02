Dayane Mello fa coming out e confessa di essere innamorata di Rosalinda: “Il nostro era amore non amicizia” (VIDEO)

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò

Lunedì sera su Canale 5 è andato im onda il 42esimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 che ha vistobliscita di Andrea Zenga. Dayane Mello durante la serata ha parlato del suo rapporto con Rosalinda Cannavò, che ultimamente è stato compromesso da quando la 28enne messinese si è fidanzata con il figlio dell’ex portiere dell’Inter e della Nazionale italiana. Andiamo a vedere nello specifico cosa ha detto la modella brasiliana.

Il dolore della modella brasiliana

Dopo la clip in questione, Dayane Mello al Grande Fratello Vip 5 ha preso la parola dicendo la sua, ovvero che in questo momento lei è certa che Rosalinda stia vivendo un sentimento vero e lei in questo momento, avendo perso suo fratello Lucas, vuole finire questo percorso un po’ allontana dalla Cannavò. “Io il dolore lo sento tutti i giorni e tante volte è difficile da gestire, quando usciremo di qua ne parleremo. Qua dentro voglio che lei vada avanti per la sua strada…”, ha asserito la sudamericana.

Quest’ultima ha continuato così: “Io so che lei ha bisogno di me, ma voglio anche che viva questa sua relazione in pieno. Io ho bisogno del mio spazio”. A quel punto l’attrice messinese ha risposto: “Io so com’è fatta Dayane e le ho sempre lasciato i suoi spazi, ma questo non precluderà la nostra amicizia”.

Dayane Mello fa coming out: “Ho amato Rosalinda, ho amato uomini e donne”

Durante il 42esimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini ha fatto vedere un confessionale di Dayane Mello dove ha rivelato: “Vorrei poter esprimere dei sentimenti, sono tanti nel mio cervello, non so esprimere il mio pensiero: è nato un amore da parte mia e sono convinta anche da parte di Rosalinda, ma non è sbocciato per paura. Io sono già stata innamorata di una donna, sono già stata a letto con uomini e donne. So che Rosalinda ha la sua curiosità ed io ho le mie esperienze… Era amore, non era amicizia. Ma, non me la sento”.

Inoltre, la donna ha detto anche: “In passato ho amato un’altra donna, con Rosalinda però non è sbocciata. Fuori da questa casa? Non nascerà niente, lei è innamorata di Zenga”. Ecco il video: