Stefania Orlando si scaglia contro Dayane: “Falsa! Sparlavi di Samantha per L’Isola dei Famosi” (VIDEO)

Nuova lite al Grande Fratello Vip 5

Lunedì sera su Canale 5 è andata in onda la puntata che precede la semifinale del Grande Fratello Vip 5. Un appuntamento che ha visto l’uscita di Andrea Zenga, ma anche altri colpi di scena. Uno su tutti il coming out di Dayane Mello che davanti a milioni di telespettatori ha ammesso di essersi innamorata di Rosalinda Cannavò.

Per questo motivo ha fatto molto discutere la sua scelta di di mandare al televoto la sua amica speciale con la conseguente discussione con gran parte degli inquilini della casa più spiata d’Italia.

Dopo la lunga diretta, infatti, Stefania Orlando si è scagliata contro la modella brasiliana dandole della persona falsa e rivangando una confessione che la sudamericana le avrebbe fatto prima dell’ingresso di Samantha De Grenet. Di cosa si tratta?

Stefania Orlando contro Dayane Mello

Stanca del comportamento bipolare di Dayane Mello al Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando è sbottata immediatamente dopo la puntata del lunedì sera. “Ma smettila falsa! Sei falsa dalla testa ai piedi Dayane. Tutte falsità sulla tua amica, ti sei pure inventata che la ami. Ti rendi conto? Ma dove vuoi arrivare? Poi mi dici tu non meriti la finale. Ma ti rendi conto della falsità che sei?! Poi mi facevi il pippone per Maria Teresa. Quando lei non sa nemmeno cosa significhi l’amicizia.”, ha tuonato la moglie di Simone Gianlorenzi. (Continua dopo il video)

Stefania a Dayane: “Sei falsa dalla testai ai piedi. Ora ti sei inventata pure che ami Rosalinda. Ma dove vuoi arrivare? Stasera la sacrifichi e poi facevi la morale a me sul rapporto con MTR?” #gfvip #sovip #tzvip pic.twitter.com/Wn1IcVh4Vr — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 23, 2021

Stefania Orlando dà della falsa alla modella brasiliana

Ma lo sfogo di Stefania Orlando nei confronti di Dayane Mello al GF Vip 5 non è terminato qui. Infatti, la bionda conduttrice le ha fatto presente anche: “Dicevi adesso arriva Samantha, è una falsa che mi ha nominato a L’Isola. Samantha, diceva di te che sei una falsa che l’avevi mandata in nomination a L’Isola dei Famosi. Io non merito la finale dici? Ieri facevi gli appelli per mandarmi in finale. Quanta falsità, non ho davvero parole per quello che hai fatto. Mi ha detto che è colpa mia se è uscita Maria Teresa e io devo stare zitta? Questa donna è una falsa! Non doveva puntarmi il dito contro e adesso fa peggio”. Resta il fatto che la modella brasiliana è un’ottima giocatrice e sa perfettamente come funzionano le dinamiche nei reality show. Ecco i video in questione: