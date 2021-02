Rosalinda chiude con Dayane e svela un segreto: “Voleva che mi mettessi con suo fratello, l’abbiamo smascherata” (VIDEO)

Rosalinda Cannavò allontana Dayane Mello

Immediatamente dopo la lunga diretta su Canale 5, nella casa del Grande Fratello Vip 5 è successo di tutto e di più. Infatti, prima Tommaso Zorzi e poi Stefania Orlando si sono scagliate contro Dayane Mello per il suo comportamento in puntata.

Ma anche Rosalinda Cannavò se l’è presa con la modella brasiliana per averla mandata in nomination dopo che davanti a milioni di telespettatori ha detto di essersi innamorata di lei. Ma la coerenza? La sudamericana ha provato ad avvicinarsi alla sua ex amica, che però l’ha allontanata chiedendole espressamente di non parlarle mai più. Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nel cuore della notte nel loft di Cinecittà.

La Cannavò chiude con la modella brasiliana

Mentre Rosalinda Cannavò era seduta intenta a togliersi il trucco, ad un certo punto si è avvicinata a lei Dayane Mello con lo scopo di parlarle. Ma la reazione della 28enne messinese non è stata delle migliori, infatti l’ha respinta mandandola via.

“Non ho assolutamente voglia di parlarti. Anzi, non rivolgermi più la parola. Sono assolutamente sicura, non sono mai stata più sicura nella mia vita. Si è colpa mia, è sempre la vittima di tutto lei. Guarda, poverina, piccolina. Fai il tuo show, io almeno esco a testa alta da qui dentro. Non devo vergognarmi proprio di nulla. Ti rispondi da sola e tutto viene a galla. Ti dimostri per quella che sei“, ha tuonato l’attrice siciliana di Ares Film. (Continua dopo il video)

Il segreto di Rosalinda e Dayane: c’entra il fratello Juliano

Ma non è finita qui. Infatti, subito dopo Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip 5 ha anche fatto una confessione davvero inaspettata. Stando a quello che la 28enne messinese ha rivelato ai suoi coinquilini, Dayane Mello settimane fa le avrebbe proposto di conoscere suo fratello Giuliano, ovvero quello che in puntata era in collegamento dal Brasile. “Avrei dovuto stare molto più vicino a voi che mi dimostrate di volermi bene, invece ho passato cinque mesi con lei che mi volta le spalle solo perché sono felice. Almeno questa cosa è servita a smascherarla. Poi mi ama così tanto ed è innamorata così tanto che mi ha proposto suo fratello. Capite?”, ha asserito Adua.

Quest’ultima ha confessato che tempo fa la modella le ha detto che sarebbe stata perfetta per il consanguineo. “Non parlo di ieri, ma di tempo fa. Ragazzi mi disse proprio che saremmo stati bene insieme. Le favole le fa lei e basta. Samantha sta nel mezzo per cosa? A me non deve più guardarmi nemmeno negli occhi. Non cambierò idea, questa volta è definitiva, con me ha chiuso“, ha concluso la siciliana. Ecco i video: